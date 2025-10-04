Spore nowości Disney+. Zmiany w aplikacji to wierzchołek góry lodowej

Disney+ zmienia wygląd i stawia na Hulu

Disney+ odświeża interfejs. W aplikacji streamingowej pojawi się górny pasek nawigacyjny z kilkoma zakładkami do łatwego przeskakiwania między treściami. Domyślną sekcją będzie "Dla Ciebie", zawierająca rekomendacje spersonalizowane dla naszego profilu. W wersji amerykańskiej aplikacji pozostałe główne zakładki w górnym pasku nawigacyjnym to Hulu i ESPN. Nie wiadomo do końca, jak będzie to wyglądać w Europie, bo Hulu i ESPN nie są tu dostępne jako osobne abonamenty z bardziej rozbudowanym katalogiem i zestawem usług. Można jednak spodziewać się, że nadal górny pasek nawigacyjny będzie umożliwiał przeskakiwanie pomiędzy kategoriami/dostawcami treści

A skoro o Hulu mowa, to marka ta zastąpi branding "Star" na całym świecie już od 8 października. Do tej pory, Hulu było dostępne jedynie w USA (jako bardziej rozbudowana, osobna usługa, z własnymi abonamentami i integrująca się z Disney+). W ramach brandingu Hulu Disney+ umieszczał m.in. filmy i seriale Foxa, czy też sieci FX, z reguły kierowane do starszej publiczności, które nie pasowały do familijnego brandingu Disney+ (np. Obcy: Ziemia). Poza USA natomiast Disney używał do tej pory egidy "Star" zamiast "Hulu" na wszystkie pozostałe produkcje niebędące częścią ukierunkowanego rodzinnie katalogu Disney+.

fot. Disney

Teraz, od 8 października 2025 r. branding Star zostanie wycofany i zastąpi go na całym świecie Hulu. Zmiana będzie jednak czysto wizerunkowa. Polacy (i reszta świata) nie otrzymają bardziej rozbudowanej oferty, dostępu do sportu na żywo, ani nic z tych rzeczy. Po prostu zamiast zakładki "Star" - wszystkie filmy i seriale niebędące częścią głównego katalogu Disney+, będą teraz w sekcji "Hulu".

To nie koniec zmian - Disney+ wprowadzi również autoodtwarzanie filmów, seriali i programów z poziomu strony głównej aplikacji. Ma to uczynić aplikację bardziej dynamiczną.