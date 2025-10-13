PKO BP z pilnym apelem do klientów. 2 rzeczy do zrobienia

Oszustwa telefoniczne są w Polsce prawdziwą plagą

Skala telefonicznych oszustw w Polsce rośnie dynamicznie z każdym rokiem, a cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują nowoczesne techniki socjotechniczne i tak zwany „spoofing”. Według badań serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów, aż 37% Polaków, którzy mieli do czynienia z próbą wyłudzenia danych osobowych, doświadczało tego właśnie przez telefon. Incydentów tego typu jest coraz więcej — w 2024 roku łączna liczba zgłoszeń cyberprzestępstw wzrosła o 62% rok-do-roku i przekroczyła 600 tys. (za CERT).

Oszustwa telefoniczne najczęściej rozpoczynają się od wywołania strachu — „ktoś zaciągnął kredyt na twoje dane” lub „wykonano podejrzany przelew”. Ich celem jest wyłudzenie haseł, kodów autoryzacyjnych, danych karty lub zdalny dostęp do komputerów poprzez instalację dodatkowych programów. Przestępcy potrafią podszyć się pod dowolny numer telefonu, a nawet nazwę firmy, co czyni ich rozmowy jeszcze bardziej przekonującymi.

PKO BP z batem na oszustów telefonicznych — od tego zaczynaj rozmowę

PKO BP, chcąc zwiększyć bezpieczeństwo swoich klientów, wprowadził w aplikacji IKO funkcję weryfikacji tożsamości rozmówcy. Podczas każdej rozmowy z osobą podającą się za pracownika banku klient powinien:

Zażądać weryfikacji w aplikacji IKO .

. Otrzymać powiadomienie „push” zawierające dane pracownika: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce, z którego dzwoni.

Porównać przekazane przez rozmówcę dane z tymi w aplikacji. Jeśli się zgadzają — kontynuować rozmowę. Jeśli nie — natychmiast rozłączyć się i zgłosić zdarzenie na infolinię PKO BP: 800 302 302 (bezpłatnie w Polsce).

Druga sprawa: Warto zapamiętać ten numer

Bezpłatny numer infolinii PKO Banku Polskiego, czyli 800 302 302, powinien mieć zapisany telefonie każdy użytkownik usług tej instytucji finansowej. Tylko błyskawiczny kontakt z bankiem może uchronić nas przed przykrymi konsekwencjami finansowymi po ataku przestępców.