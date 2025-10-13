Sprzęt

Tylko dziś: Gamingowy laptop dla oszczędnych 450 zł taniej

W przypadku gamingowych komputerów trudno mówić o limicie cenowym. W przypadku laptopów ogranicza nas natomiast nie tyle wyobraźnia, ile sztab księgowych producenta. Warto jednak spojrzeć na problem także z drugiej, tańszej strony.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:33
1
W końcu nie każdy gracz zarabia fortunę. Wielu to osoby młodsze, które wciąż są albo na utrzymaniu rodziców, lub dopiero rozpoczęły swoją karierę zawodową. W ich przypadku najlepszy laptop do gier, jaki mogą kupić, to jednocześnie ten tani laptop gamingowy. I tu do gry wchodzi HP Victus 15-FA2043NW, którego w dzisiejszej promocji możecie kupić aż 450 zł taniej. Warto jednak podkreślić, że promocja ta trwa tylko dziś, czyli 13.10.2026, a w momencie pisania tego tekstu pozostało jedynie 27 sztuk nią objętych. Warto się więc pośpieszyć.

HP Victus 15-FA2043NW Dla tych, którzy nie boją się różu

HP Victus 15-FA2043NW

zacznijmy od ekranu: mamy tu do czynienia z 15,6-calową, matową matrycą IPS Full HD o odświeżaniu 144 Hz. Biorąc pod uwagę pozostałe parametry mamy do czynienia z optymalną rozdzielczością. Sercem laptopa jest Intel Core i5-13420H, którego wspiera 16 GB RAM DDR4 o taktowaniu 3200 MHz. Za przetwarzanie grafiki odpowiada natomiast układ NVIDIA GeForce RTX 3050 z 6 GB vRAM. Całość działa natomiast pod kontrolą systemu Windows 11 i może być Twoja za jedyne 3299 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

