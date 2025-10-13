Creative Aurvana Ace 3: nowe słuchawki z aptX Lossless i Snapdragon Sound

Słuchawki Aurvana Ace 3 to najnowszy, flagowy model firmy Creative, który został opracowany we współpracy z Mimi Hearing Technologies. Nowość skierowana jest do wymagających użytkowników, którzy cenią sobie zarówno jakość dźwięku, jak i nowoczesne funkcje wspomagające codzienne użytkowanie.​

Słuchawki Creative Aurvana Ace 3 wykorzystują hybrydowy system dźwiękowy, łączący przetworniki półprzewodnikowe xMEMS z 10-milimetrowymi przetwornikami dynamicznymi, co ma zapewnić zarówno precyzyjne wysokie tony, jak i głęboki, naturalny bas. Pasmo przenoszenia sięga od 5 Hz do 40 000. Obsługiwane są kodeki: LDAC, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3, AAC i SBC, a połączenie z urządzeniem odbywa się przez Bluetooth 5.4.​ Ważną cechą jest wsparcie dla Snapdragon Sound, czyli rozwiązania firmy Qualcomm, które pozwala na pełne skorzystanie z kodeków aptX oraz dźwięku bezstratnego i hi-res.

Kolejną ciekawą funkcją jest autorska technologia Super X-Fi READY, która ma za zadanie odwzorować dźwięk z wysokiej klasy systemów wielogłośnikowych i przenieść go za pomocą słuchawek bezpośrednio do odbiorcy. Dźwięk przestrzenny w technologii Super X-Fi uzyskamy na lokalnie przechowywanych treściach za pośrednictwem aplikacji SXFI, która działa jak odtwarzacz.

Przydatnym elementem specyfikacji słuchawek Creative Aurvana Ace 3 jest technologia Mimi Sound Personalization, która po przeprowadzeniu kilkuminutowego testu słuchu w aplikacji Creative tworzy indywidualny profil słuchowy użytkownika i dostosowuje dźwięk w czasie rzeczywistym. Nie zabrakło hybrydowej aktywnej redukcji szumów (ANC), trybu otoczenia, a także wykrywania noszenia z automatycznym wstrzymywaniem odtwarzania oraz sterowania dotykowego.​

Słuchawki Creative Aurvana Ace 3 zapewniają do 7 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu i do 26 godzin łącznego czasu odtwarzania dzięki etui ładującemu. Etui obsługuje ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi, a 10 minut ładowania daje około 1 godzinę i 15 minut odtwarzania. Słuchawki mają stopień ochrony IPX5, co zapewnia odporność na pot i zachlapanie.​

