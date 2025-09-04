Tech

Samsung w desperacji. Firma z całych sił walczy o przychylność NVIDII

Koreańczycy próbują stać się jednym z głównych dostawców przy produkcji akceleratorów AI następnej generacji. Przyniosłoby im to spore zyski.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 04 WRZ 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung w desperacji. Firma z całych sił walczy o przychylność NVIDII

Samsung przygotowuje się do ostrej rywalizacji na rynku pamięci HBM4. Jak donoszą koreańskie media, firma planuje zaoferować NVIDII wyjątkowo konkurencyjne ceny, nawet kosztem własnych marż. Dla Samsunga wejście do łańcucha dostaw największego obecnie klienta HBM, jakim są Zieloni, ma kluczowe znaczenie ze względu na ogromny popyt na chipy AI.

Dalsza część tekstu pod wideo

Podczas gdy SK hynix podnosi ceny to Samsung je obniża

Koreańczycy znacząco zwiększają moce produkcyjne i inwestują w najnowocześniejsze technologie, w tym maszyny High-NA EUV od ASML. Jednocześnie firma chce wykorzystać swoją przewagę, jaką daje jej posiadanie własnych, niezależnych linii produkcyjnych, co pozwala elastyczniej odpowiadać na zapotrzebowanie NVIDII.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna ASROCK Intel Arc B580 Challenger OC 12GB
Karta graficzna ASROCK Intel Arc B580 Challenger OC 12GB
0 zł
1232.85 zł - najniższa cena
Kup teraz 1232.85 zł
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 4070 Super Windforce OC 12GB DLSS 3
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 4070 Super Windforce OC 12GB DLSS 3
0 zł
3299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299.99 zł
Karta graficzna GIGABYTE Aorus GeForce RTX 5090 Master 32GB DLSS 4
Karta graficzna GIGABYTE Aorus GeForce RTX 5090 Master 32GB DLSS 4
0 zł
11999 zł - najniższa cena
Kup teraz 11999 zł
Advertisement

Według doniesień SK hynix wycenia swoje układy HBM4 nawet o 30%-40% wyżej niż HBM3E, pozycjonując je jako rozwiązanie premium. Samsung zamierza natomiast zaoferować niższe ceny i większe wolumeny, by zrównoważyć ewentualnie niższą jakość w porównaniu do konkurencji. Takie podejście może okazać się ryzykowne, ale daje koreańskiemu gigantowi szansę na przełamanie monopolu rywali.

Niedawno doszło także do spotkania prezesa Samsunga, Jay'a Y. Lee, z CEO NVIDII, Jensenem Huangiem, podczas jego wizyty w USA. Współpraca między firmami w zakresie HBM jest realną możliwością, jednak na razie nie zapadły żadne ostateczne decyzje. Jeśli rozmowy przyniosą skutek, HBM4 może stać się przełomowym punktem w relacjach czebola z Zielonymi.

Image
telepolis
AI Nvidia samsung HBM akcelerator sztucznej inteligencji HBM4 akcelerator AI
Zródła zdjęć: NVIDIA
Źródła tekstu: The Bell, Wccftech, oprac. własne