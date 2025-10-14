Rynek smartfonów wzrósł, ale jedno nie zmieniło się od roku

Jak wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej Omdia, w trzecim kwartale 2025 roku Samsung utrzymał pozycję lidera z 19% udziałem w rynku smartfonów, jednak tuż za nim uplasował się Apple z rezultatem 18%. W 3. kwartale Apple osiągnął rekordowe wyniki, notując wzrost dostaw iPhone’ów o 4%. Szczególnie dobrze sprzedaje się seria iPhone 17, która cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno w wersji podstawowej, jak i w droższych wariantach Pro i Pro Max.

W TOP5 znalazły się także Xiaomi (14%), grupa Transsion (9%) oraz vivo (9%). Transsion, ze swoimi niedrogimi markami TECNO, Infinix i iTel odnotował podwójny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, w trzecim kwartale osiągając najwyższą sprzedaż w swojej historii. Wpłynęła na to zwiększona sprzedaż na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki oraz nowe niedrogie modele, takie jak Infinix Hot 60 i Smart 10.

Choć nastąpił przyrost dostaw na rynku smartfonów – po dwóch kwartałach ze wzrostem 0% – ciekawie wypada porównanie procentowych udziałów producentów z TOP5 w trzecim kwartale 2024 roku oraz w trzecim 2025 roku. Nie tylko kolejność w TOP5 jest identyczna, ale też niemal nic nie zmieniły się wartości procentowe. Oznacza to, że użytkownicy kupują więcej smartfonów, ale jednocześnie pozostają wierni tym samym markom.

Producent udziały rynkowe w 3Q25 udziały rynkowe w 3Q24 Samsung 19% 19% Apple 18% 18% Xiaomi 14% 14% Transsion 9% 8% vivo 9% 9% Inni 32% 33% Pokaż więcej

Analitycy z Omdia podkreślają, że odrodzenie rynku to efekt zarówno potrzeby wymiany smartfonów przez użytkowników, jak i działań producentów, którzy zwiększają stany magazynowe przed intensywnym okresem zakupowym w ostatnim kwartale roku. Firma Apple zaskoczyła pozytywnie, oferując podstawowy model iPhone 17 z większą pamięcią bez podnoszenia ceny, co spotkało się z ciepłym przyjęciem rynku.

Odzyskiwanie popytu konsumentów na modernizację i wymianę smartfonów napędza rynek po burzliwym początku roku, co odzwierciedla wzrost wszystkich pięciu największych dostawców w porównaniu z trzecim kwartałem 2024 r. – powiedział Le Xuan Chiew, kierownik ds. badań w Omdia.