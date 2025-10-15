Android 16 dla telefonów vivo. Z OriginOS 6 zaskoczysz iPhone’owców

W poniedziałek firma vivo pokazała kilka nowości sprzętowych, w tym smartfony vivo X300, ale równie ważną premierą jest debiut OriginOS 6, który oficjalnie miał miejsce dziś.

OriginOS 6 przyspieszy twój smartfon vivo

Producent zapewnia, że jedną z najważniejszych cech OriginOS 6 jest płynność pracy. vivo zapowiada, że nowy Origin Smooth Engine umożliwi harmonijną współpracę kluczowych modułów systemu, takich jak obliczenia, pamięć i wyświetlanie, co ma zapewnić stabilne działanie bez zakłóceń.

Z kolei rozwiązanie 8+1 Ultra-Core Computing priorytetowo obsługuje kluczowe zadania, przyspieszając start aplikacji o 18,5% i zapewniając o 10,5% większą stabilność liczby klatek. Memory Fusion zwiększa tempo ładowania danych o 106%, natomiast Dual Rendering podnosi wydajność animacji o 35% i utrzymuje liczbę klatek o 11% bardziej stabilną przy dużym obciążeniu.

Widoczną na ekranie płynność zapewni rozwiązanie Origin Animation, które wzbogaca wrażenia wizualne efektami ruchu, takimi jak Spring Animation, Blur Transition, Morphing Animation i One-shot Motion. Ma nadawać każdemu dotknięciu lekkość i harmonijną spójność wizualną.

Płynność ma być także odczuwalna podczas dotyku. Snap-Up Engine priorytetowo przydziela moc obliczeniową do działań wymagających dużych zasobów, takich jak zakup biletów. W połączeniu z szybszym uruchamianiem aplikacji – do 16% szybciej przy otwieraniu 50 kolejnych aplikacji – oraz ulepszonym czasem reakcji na dotyk, która jest o 41% szybsza, każde tapnięcie i przesunięcie jest wyjątkowo płynne – zachwala vivo.

Producent obiecuje, że efekt działania będzie się utrzymywać nieprzerwanie, niezależnie od czasu użytkowania. OriginOS uzyskał certyfikat SGS potwierdzający stabilność działania nawet po pięciu latach intensywnego używania.

Odświeżony design

OriginOS 6 oznacza także odświeżenie wyglądu interfejsu, w tym takich elementów, jak kolory, kształty, ikony, obrazy czy czcionki. Nowa czcionka vivo Sans obsługuje ponad 40 języków i pozwala na regulację grubości liter, a ponad 2800 dopracowanych symboli zachowa czytelność w każdej wielkości.

Firma vivo przeprojektowała także aplikacje. Od sprawdzania stanu urządzenia w iManager, po monitorowanie kondycji w Origin Health, użytkownicy mogą bardziej skupić się na bieżących zadaniach. Funkcja Immersive Weather pozwala odkrywać pogodę w nowy sposób.

Nowa siatka Lock Screen Grid pozwala użytkownikom dowolnie układać i zmieniać rozmiar widgetów, dostosowywać czcionki oraz łączyć zdjęcia. Przeprojektowana siatka głównego ekranu wprowadza elegancki układ 4×7 i adaptacyjne foldery, a funkcja Flip Cards ożywia codzienne zdjęcia dzięki dynamicznemu wyświetlaniu na ekranie blokady, które płynnie zmienia się wraz z przechylaniem urządzenia.

OriginOS 6 z vivo AI

OriginOS 6 wprowadza także nowe narzędzia sztucznej inteligencji vivo AI. Dzięki ścisłej współpracy z Google wprowadzone zostały ulepszone funkcje Gemini i zakreśl aby wyszukać.

OriginOS 6 (China)

Funckja Origin Island wyświetla status w czasie rzeczywistym u góry ekranu i pozostaje widoczna po opuszczeniu aplikacji. Ta opcja jest zintegrowana z funkcją Live Updates w Android 16. System oferuje też sugestie kontekstowe, które można wykorzystać od razu, umożliwiając funkcje Copy & Go – np. skopiowanie numeru telefonu, aby zadzwonić, wysłać wiadomość lub zapisać go jako nowy kontakt, oraz kopiowanie szczegółów spotkania w celu utworzenia wydarzenia w kalendarzu, a także Drag & Go – np. edycję zdjęcia i przeciągnięcie go do Origin Island, aby kontynuować pracę w sugerowanej aplikacji bez konieczności przełączania się.

Nowy AI Retouch integruje funkcje AI Erase, AI Image Expander i AI Photo Enhance w jeden płynny proces, umożliwiając łatwą poprawę zdjęć. vivo AI wspiera komunikację, obsługę dokumentów, tworzenie treści i wyszukiwanie informacji dzięki inteligentnym narzędziom, takim jak Smart Call Assistant, DocMaster, AI Creation i AI Search.

Bezpieczeństwo i wytrzymałość

OriginOS zwiększa poziom ochrony dzięki vivo Security, zapewniając bezpieczeństwo danych i prywatność, pełną kontrolę nad informacjami oraz inteligencję działającą bezpośrednio na urządzeniu przy minimalnym przetwarzaniu danych. Ulepszona technologia BlueVolt zwiększa efektywność energetyczną i stabilność ładowania, dzięki czemu urządzenie działa wydajnie, pozostaje chłodne i utrzymuje stabilną wydajność przez długi czas.

