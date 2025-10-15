Zacznijcie gromadzić gotówkę - apeluje europejski kraj

Gotówka systematycznie jest wypierana przez płatności cyfrowe. Zapłacenie za zakupy karta płatniczą, smartfonem lub zegarkiem jest dużo szybsze i łatwiejsze. Jednak przerwy w dostępie do usług, które kilkukrotnie przytrafiły się w ostatnich miesiącach, pokazują, że nie jest to rozwiązanie idealne. Dlatego Dania wystosowała do swoich obywateli apel z instrukcjami, jak uchronić się przed takimi kryzysami.

Dania apeluje w sprawie gotówki

W ostatnich miesiącach doszło do kilku przerw w działaniu systemów cyfrowych. W Hiszpanii oraz Portugalii były one spowodowane odcięciem prądu. Z kolei w Danii problemy miała jedna z firm obsługujących płatności cyfrowe. Chociaż trwają już prace nad rozwiązaniami, które mają umożliwić płatności offline, to jednocześnie Bank Narodowy Danii wydał wytyczne dla obywateli.

Eksperci wydali kilka rekomendacji, które mają uchronić obywateli przed ewentualnymi przerwami w dostępie do płatności cyfrowych. Są one dość ogólne, ale do serca mogą je sobie wziąć również mieszkańcy innych europejskich państw, w tym także Polski. Najważniejsze porady to:

Miej co najmniej dwie fizyczne karty płatnicze od dwóch różnych wydawców. Dzięki temu będziesz w stanie zapłacić gdy jedna z firm będzie miała problemy techniczne.

Dzięki temu będziesz w stanie zapłacić gdy jedna z firm będzie miała problemy techniczne. W razie potrzeby korzystaj z alternatywnych rozwiązań , np. mobilnych przelewów na telefon.

, np. mobilnych przelewów na telefon. Miej na czarną godzinę odłożone trochę gotówki, która w razie problemów technicznych pozwoli zrobić zakupy. Dania rekomenduje odłożenie co najmniej 250 koron na każdą osobę, co stanowi równowartość około 140 zł.