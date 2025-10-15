Aby odebrać wygraną, musiała zrobić jedną rzecz. Nowa metoda oszustów

Odbiór wygranej, ale pod jednym warunkiem

"Gratulujemy, wygrałeś w konkursie" - wiele osób marzy wręcz o otrzymaniu tego typu wiadomości. Ale tym razem to jedynie kolejna metoda stosowana przez oszustów, aby wyłudzić od nas pieniądze, a konkretnie kod Blik.

W ostatnim czasie, zabrzańscy policjanci otrzymali kilka zawiadomień o oszustwach za pośrednictwem portalu społecznościowego. Przestępcy nadal podszywają się pod znajomych, ale już nie proszą o pożyczkę. Tym razem, wymyślili inny sposób wyłudzenia od nas pieniędzy. Teraz, podszywając się pod naszych znajomych, namawiają na udział w konkursie.

W ten właśnie sposób, 55-letnia mieszkanka Zabrza dostała wiadomość od znajomej, która namówiła ją na udział w konkursie. Udało się wygrać nagrodę, o czym biorąca udział została natychmiast powiadomiona. W celu otrzymania nagrody pieniężnej, na swoje konto bankowe, konieczne jednak było przesłanie wygenerowanego kodu Blik. Niestety, pokrzywdzona uległa manipulacji i straciła bezpowrotnie 2000 złotych.

Transakcji nie dało się już cofnąć. Płatności z wykorzystaniem kodu Blik mają to do siebie, że realizowane są natychmiastowo, a dokonywane w ten sposób przelewy są praktycznie nie do odzyskania.