Portfel Google coraz lepszy. To już coś więcej niż przechowywanie kart

Koniec bałaganu w Portfelu Google

Był obiecywany nie raz i Google wszystkie nowe udogodnienia wprowadzał właśnie po to, aby się go pozbyć. A my chętnie testujemy wszelkie nowości, ale nie ma co ukrywać - nadal gromadzimy coraz więcej kart lojalnościowych, czy też biletów. Porfel Google teraz pozwala użytkownikom nadawać własne pseudonimy, do 25 znaków, swoim cyfrowym kartom lojalnościowym, biletom na wydarzenia oraz tym na przejazdy komunikacją publiczną. Funkcja ta została zapowiedziana szczegółowo dość, już w kwietniu.

Zatem przypominamy o aktualizacji. Aby dodać wymyśloną przez nas nazwę, wystarczy otworzyć daną kartę, dotknąć trzy kropki w prawym górnym rogu i wybrać opcję "Dodaj nazwę".

Nowa nazwa będzie wyświetlana pod tytułem karty na ekranie głównym, co ułatwi jej znalezienie. To dość przydatne w przypadku kiedy posiadamy kilka kart lub biletów od tego samego dostawcy, albo karty lojalnościowe różnego typu.

Portfel Google to coś więcej niż portfel do przechowywania kart