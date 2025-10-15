Laresar skrzyżował odkurzacz z mopem. Na AliExpress to nowy hit

Zresztą nie tylko ich. Standardowy odkurzacz ma to do siebie, że… jest odkurzaczem. Pozbywa się więc kurzu, włosków, piasku, czy rozsypanego ryżu, ale plamy na podłodze pozostają nietknięte. I trudno to nazwać wadą: od specyfika sprzętu i nie ma znaczenia czy używamy Dysona za tysiące złotych, czy taniego odkurzacza za kilka stówek. Laresar M3 rozwiązuje ten problem, ponieważ jest połączeniem odkurzacza z mopem.

Laresar M3

Jest to odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. Zasada jest prosta: sami kontrolujemy, kiedy woda z płynem mają być używane do czyszczenia, a kiedy nie. W ten sposób możemy odkurzyć dywan, a następnie odkurzyć i umyć podłogę. Wszystko za jedynym razem z wykorzystaniem jednego urządzenia.

Odkurzacz ten oferuje moc ssącą na poziomie 13000 Pa w najmocniejszym trybie, co jest więcej, niż wystarczające i w większości przypadków wystarczy tryb Eco. W nim natomiast może on działać przez 55 minut, co daje dość dużo czasu na posprzątanie nawet sporego domu. Samo serwisowanie jest niezwykle proste. Po każdym sprzątaniu należy odłożyć odkurzacz do stacji ładującej i uruchomić tryb samoczyszczenia. Następnie należy opróżnić zbiornik z brudną wodą.

Bogaty zestaw, świetna cena

W zestawie dostajemy sam odkurzacz z filtrem HEPA, co powinno ucieszyć alergików, oraz dodatkowy, wymienny filtr. Jest także ładowarka ze stacją dokującą, oraz dodatkowa szczoteczka do czyszczenia odkurzacza, co warto co jakiś czas robić mimo czyszczenia. A wszystko to za jedyne 532,09 zł – a przynajmniej taką cenę wyświetla mi AliExpress. Warto dodać, że jego standardowa cena jest oznaczona jako 625,99 zł.