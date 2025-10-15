Battlefield 6 rozbił bank. Sprzedano już ponad 6,5 miliona kopii
Chociaż najnowsza część popularnej strzelanki jest na rynku dopiero od kilku dni, to EA już zarobiło na niej setki milionów. Graczy jest co niemiara.
Battlefield 6 okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym, a najnowsze dane z raportu Alinea Analytics potwierdzają, że gra zbliża się do poziomu sprzedaży serii Call of Duty. Według analityków nowa odsłona sprzedała się już w liczbie ponad sześciu i pół miliona egzemplarzy na PC i konsolach, generując przychód przekraczający 350 milionów dolarów.
Battlefield 6 debiutował na rynku 10 października
Większość graczy - aż 56,7% - kupiła grę na Steam, gdzie sprzedano ponad trzy i pół miliona kopii, przynosząc Electronic Arts ponad 220 milionów dolarów. Wśród konsol dominują użytkownicy PlayStation 5 (23,7%), choć tylko nieznacznie wyprzedzają posiadaczy Xbox Series S/X (19,6%).
Wynik ten jest zaskakujący o tyle, że na rynku znajduje się znacznie więcej konsol Sony, ale z drugiej strony społeczność Xboxa tradycyjnie preferuje strzelanki, co tłumaczy ich silne zaangażowanie w nowego Battlefielda.
Alinea Analytics zwraca również uwagę, że gra utrzymuje wyjątkowo wysoki poziom aktywności użytkowników. Krzywa dziennych graczy jest "nadzwyczaj płaska", co oznacza, że niemal nie widać odpływu dotychczasowych graczy, a nowi nadal dołączają każdego dnia. W przypadku PC średnio dziennie gra około 475 tysięcy osób, a szczytowo było to ponad 747 tysięcy osób równocześnie.
Twórcy już rozpoczęli pierwsze zmiany w balansie, a start Sezonu 1, który wprowadzi nowe mapy, tryby i bronie, zaplanowano na 28 października. Trwają też testy trybu Battle Royale w ramach programu Battlefield Labs. Osobom wciąż wahającym się czy warto zagrać polecamy naszą recenzję.