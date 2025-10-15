Battlefield 6 rozbił bank. Sprzedano już ponad 6,5 miliona kopii

Battlefield 6 okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym, a najnowsze dane z raportu Alinea Analytics potwierdzają, że gra zbliża się do poziomu sprzedaży serii Call of Duty. Według analityków nowa odsłona sprzedała się już w liczbie ponad sześciu i pół miliona egzemplarzy na PC i konsolach, generując przychód przekraczający 350 milionów dolarów.

Battlefield 6 debiutował na rynku 10 października

Większość graczy - aż 56,7% - kupiła grę na Steam, gdzie sprzedano ponad trzy i pół miliona kopii, przynosząc Electronic Arts ponad 220 milionów dolarów. Wśród konsol dominują użytkownicy PlayStation 5 (23,7%), choć tylko nieznacznie wyprzedzają posiadaczy Xbox Series S/X (19,6%).

Wynik ten jest zaskakujący o tyle, że na rynku znajduje się znacznie więcej konsol Sony, ale z drugiej strony społeczność Xboxa tradycyjnie preferuje strzelanki, co tłumaczy ich silne zaangażowanie w nowego Battlefielda.

Alinea Analytics zwraca również uwagę, że gra utrzymuje wyjątkowo wysoki poziom aktywności użytkowników. Krzywa dziennych graczy jest "nadzwyczaj płaska", co oznacza, że niemal nie widać odpływu dotychczasowych graczy, a nowi nadal dołączają każdego dnia. W przypadku PC średnio dziennie gra około 475 tysięcy osób, a szczytowo było to ponad 747 tysięcy osób równocześnie.