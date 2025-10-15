Apple M5 oficjalnie. Dostaliśmy skok wydajności o 30%

Apple zaprezentowało dzisiaj nowy chip M5, który trafi serii iPad Pro oraz MacBook Pro. Wcześniejsze przecieki okazały się prawdą i kolejny raz SoC został wyposażony w 10-rdzeniowy procesor oraz 10-rdzeniowy zintegrowany układ graficzny. Nie zabrakło jednak szeregu usprawnień względem M4, jak nowsza litografia TSMC N3P (klasy 3 nm).

Największy nacisk położono na zadania związane z AI

Sekcja CPU zachowuje konfiguracje 6+4, czyli 6 dużych, wysokowydajnych rdzeni oraz 4 małe, energooszczędne. Apple twierdzi jednak, że mimo braku zmian w liczbie rdzeni, nowy procesor zapewnia do 15% wyższą wydajność wielowątkową. Jeszcze większy skok odnotowano w GPU, które ma być nawet o 30% szybsze.

Przepustowość pamięci w Apple M5 wzrosła do 153 GB/s, czyli o 30% więcej niż w M4. Układ obsługuje sprzętowo ray tracing, a Apple deklaruje nawet 45% lepszą wydajność w aplikacjach wykorzystujących tę technologię. Neural Engine nadal ma 16 rdzeni, ale zachowuje wysoką moc obliczeniową przy minimalnym poborze energii.

Nowy układ został zaprojektowany z myślą o sztucznej inteligencji. Akceleratory neuronowe w CPU i GPU współpracują z Neural Engine, aby przyspieszać zadania AI. Przykładowo, w Apple Vision Pro możliwe jest przekształcanie zdjęć 2D w przestrzenne sceny w aplikacji Zdjęcia lub szybsze generowanie cyfrowej Persony.

A co z Apple M5 Pro i M5 Max?