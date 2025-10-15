Sprzęt

Ten głośnik śmieje się JBL Go 4 w twarz, a teraz jest w świetnej promocji

soundcore Select 4 Go to głośnik, który powstał w konkretnym celu: aby ośmieszyć JBL Go 4.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:08
0
Już sama nazwa wskazuje, że jest odpowiedzią na ten konkretny model. Podobnie jak budowa oparta na niewielkim pudełku z pętelką ze sznurka, która ułatwia przenoszenie. Nic w tym głośniku nie jest przypadkowe. Nawet jego cena, która standardowo wynosi 139 zł, czyli mniej, niż wspomniany JBL. Jednak do jutra, czyli 16 października, możecie go kupić znacznie taniej, bo za jedyne 79 zł.

soundcore Select 4 Go Lepszy pod każdym względem, a w promocji ponad 2 razy tańszy

soundcore Select 4 Go

Co dostajemy w tej cenie? Zaskakująco dużo: podobnie jak JBL Go 4 oferuje on klasę odporności IP67, czyli nie boi się nawet kąpieli w wodzie do 1 metra. Jednak w przeciwieństwie do niego oferuje nie 4,2, a 5-watowy przetwornik. Jest więc mocniej. Jak to jednak wpływa na baterię? Pod tym względem soundcore Select 4 Go miażdży przeciwnika. Z deklarowanych 7 godzin w JBL dostajemy 20 godzin słuchania muzyki. A wszystko to za jedyne 79 zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
soundcore Select 4 Go Lepszy pod każdym względem, a w promocji ponad 2 razy tańszy

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

soundcore Głośniki bluetooth soundcore Select 4 Go
Zródła zdjęć: soundcore