Google zaczął trollować użytkowników. Lepiej nie wychodź z domu
Chwilę po uruchomieniu inteligentnych podsumowań, użytkownicy systemów smart home i kamer Google Nest zaczęli bać się wychodzić z domu. Asystent opowiada niestworzone rzeczy na temat tego, co dzieje się za drzwiami.
Chcesz wyjść z domu? Może lepiej zostań, trolluje Google
Funkcja Home Brief, dostępna w ramach subskrypcji Google Home Advanced za 20 dolarów miesięcznie, analizuje nagrania z kamer Nest i generuje automatyczne raporty z wydarzeń z ostatnich 24 godzin. Problem polega na tym, że AI niefortunnie interpretuje to, co "widzi" - szczególnie teraz, tuż przed Halloween.
Użytkownicy na Reddicie dzielą się screenami raportów opisujących tajemnicze postacie w czarnych płaszczach lub szatach stojące na podwórku oraz osoby niosące czarne torby i młotki. Jeden z użytkowników zauważył, że te przerażające opisy dotyczyły zwykłych dekoracji halloweenowych, które kamera zarejestrowała podczas ich zawieszania.
Gemini for Home generuje też znacznie poważniejsze błędy. System twierdził, że zarejestrował osobę chodzącą przy placu zabaw na podwórku, ale nagranie nie pokazywało nikogo. W innym przypadku AI raportowało obecność szopa pracza, ale gdy użytkownik poprosił o materiał wideo, system odpowiedział, że nie może znaleźć nagrania — pomimo tego, że sam wcześniej informował o tym zdarzeniu.
Android Authority zauważa, że mimo iż wielu użytkowników chwali funkcję jako "niezwykle trafną", pojawiają się również mniejsze pomyłki — jak mylenie Tesli Model 3 z Toyotą Corollą czy mylenie kotów z szopami praczami. Google zapewnia, że podjęło znaczne wysiłki, aby zapewnić dokładność raportów Gemini for Home, a funkcja Familiar Faces może pomóc w identyfikacji członków rodziny.
Firma stopniowo wprowadza Gemini do ekosystemu smart home — nowy głośnik Google Home ogłoszono w październiku 2025, ale jego start sprzedaży planowany jest dopiero na wiosnę 2026 roku.