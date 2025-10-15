Google zaczął trollować użytkowników. Lepiej nie wychodź z domu

Chcesz wyjść z domu? Może lepiej zostań, trolluje Google

Funkcja Home Brief, dostępna w ramach subskrypcji Google Home Advanced za 20 dolarów miesięcznie, analizuje nagrania z kamer Nest i generuje automatyczne raporty z wydarzeń z ostatnich 24 godzin.​ Problem polega na tym, że AI niefortunnie interpretuje to, co "widzi" - szczególnie teraz, tuż przed Halloween.

Użytkownicy na Reddicie dzielą się screenami raportów opisujących tajemnicze postacie w czarnych płaszczach lub szatach stojące na podwórku oraz osoby niosące czarne torby i młotki. Jeden z użytkowników zauważył, że te przerażające opisy dotyczyły zwykłych dekoracji halloweenowych, które kamera zarejestrowała podczas ich zawieszania.​

Gemini for Home generuje też znacznie poważniejsze błędy. System twierdził, że zarejestrował osobę chodzącą przy placu zabaw na podwórku, ale nagranie nie pokazywało nikogo. W innym przypadku AI raportowało obecność szopa pracza, ale gdy użytkownik poprosił o materiał wideo, system odpowiedział, że nie może znaleźć nagrania — pomimo tego, że sam wcześniej informował o tym zdarzeniu.​

Android Authority zauważa, że mimo iż wielu użytkowników chwali funkcję jako "niezwykle trafną", pojawiają się również mniejsze pomyłki — jak mylenie Tesli Model 3 z Toyotą Corollą czy mylenie kotów z szopami praczami. Google zapewnia, że podjęło znaczne wysiłki, aby zapewnić dokładność raportów Gemini for Home, a funkcja Familiar Faces może pomóc w identyfikacji członków rodziny.