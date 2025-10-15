Sprzęt

Intel Core Ultra X9 388H w pierwszych testach. Czuć moc

Chociaż do premiery zostało jeszcze kilka miesięcy, to w sieci pojawiły się już pierwsze testy jednego z flagowców. I wygląda to bardzo dobrze.

Przemysław Banasiak (Yokai)
19:24
Niedawna prezentacja serii Intel Panther Lake została przyjęta z dużym optymizmem w branży, głównie dzięki zapowiedziom dotyczącym znacznych wzrostów wydajności względem układów Lunar Lake oraz poprawy efektywności energetycznej. Potencjał na to jest spory, bo dostaniemy nie tylko nowe litografie jak Cougar Cove, Darkmont czy Celestial, ale również najnowocześniejszą na świecie litografie jak Intel 18A.

Dalsza część tekstu pod wideo

Seria Panther Lake trafi głównie do smukłych i lekkich laptopów

Jak ujawnił serwis LaptopReview, jeden z flagowych modeli nowej serii - Intel Core X9 388H - uzyskał wynik sięgający 6300 punktów w teście 3DMark TimeSpy. Mowa tutaj o wydajności graficznej. Stanowi to wzrost o około 45-50% względem układu Arc 140V znanego z Lunar Lake. Potwierdza to deklaracje Niebieskich ze slajdów reklamowych. Co ciekawe, wydajność ta plasuje się na poziomie NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop.

Warto jednak podkreślić, że są to wstępne dane, bo sterowniki graficzne są wciąż dopracowywane. Ostateczne rezultaty mogą okazać się jeszcze lepsze, gdy laptopy trafią na rynek. A ma to nastąpić podobno już na początku przyszłego roku, zapewne podczas targów CES 2026 w Las Vegas (USA).

Jeśli chodzi o specyfikację Intel Core X9 388H to zaoferuje on 16 rdzeni i 16 wątków w konfiguracji 4+8+4 (P/E/LP-E), a zintegrowany układ graficzny posiada 12 jednostek Intel Xe3. Procesor będzie obsługiwał pamięć RAM typu LPDDR5X do 9600 MT/s i zaoferuje nam 12 linii PCI Express.

Intel procesor Intel Arc Celestial Intel Panther Lake Intel Cougar Cove Intel Darkmont Intel Core Ultra X9 388H
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: LaptopPreview, VideoCardz, oprac. własne