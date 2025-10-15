Google odgryza się Sora 2 - poznajcie Veo 3.1
Google ogłosił premierę Veo 3.1 – najnowszej wersji swojego zaawansowanego modelu AI do generowania wideo. Nowy model, dostępny w dwóch wariantach (Veo 3.1 i Veo 3.1 Fast), przynosi znaczące ulepszenia w jakości audio, realizmu obrazu oraz kontroli narracyjnej.
Veo 3.1 wyróżnia się przede wszystkim bogatszym natywnym dźwiękiem – od naturalnych konwersacji po zsynchronizowane efekty dźwiękowe. Model oferuje również lepszą spójność postaci w różnych scenach, eliminując problemy z nagłymi zmianami wyglądu czy anomaliami w tle. Generowane wideo osiąga rozdzielczość 1080p i może trwać do 30 sekund (z planami wydłużenia do minuty).
Największą innowacją są presety kinematograficzne, pozwalające precyzyjnie kontrolować ruchy kamery (ujęcia z drona, panoramowanie, zoom), oświetlenie i nastrój bez skomplikowanych promptów. Veo 3.1 wspiera także generowanie wieloscenowe z płynnymi przejściami między ujęciami.
Model wprowadza też trzy przełomowe możliwości:
- Obrazy referencyjne – można użyć do trzech zdjęć postaci, obiektów lub scen, by kierować procesem generowania,
- Rozszerzanie wideo – wydłużanie istniejących klipów na podstawie ostatnich klatek,
- Frames to Video – tworzenie animacji między określoną pierwszą i ostatnią klatką.
Veo 3.1 dostępne jest w aplikacji Gemini, platformie Flow (narzędzie do montażu wideo AI), oraz przez Gemini API i Vertex AI. Google integruje model z YouTube Shorts, wykorzystując nowe wsparcie dla formatów pionowych 9:16.
Konkurencja z OpenAI Sora 2
Premiera Veo 3.1 to odpowiedź Google na niedawne uruchomienie aplikacji Sora dla iPhone'a z ulepszoną wersją modelu OpenAI. Veo wyróżnia się silniejszą integracją z ekosystemem Google oraz produkcyjnymi możliwościami dla deweloperów i przedsiębiorstw. Od maja 2025, kiedy zadebiutowało Flow, użytkownicy stworzyli ponad 275 milionów wideo.
Chociaż Veo 3.1 to nawet z samej nazwy ewolucja, nie rewolucja, wprowadza narzędzia, które mogą zmienić sposób tworzenia treści wideo dla twórców, marketerów i filmowców. Sora 2 na tę chwilę nie jest dostępna w Europie bez użycia VPN-u, nie zainstalujemy też aplikacji mobilnej na iPhone'ach, jeśli nie posiadamy amerykańskiego konta iCloud. Google znacznie dynamiczniej wprowadza swoje filmowe narzędzia na nasz rynek, choć nawet i on potrzebuje często trochę czasu na dostosowanie swoich usług AI do wymogów unijnych.