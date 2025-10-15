Aplikacje

Google odgryza się Sora 2 - poznajcie Veo 3.1

Google ogłosił premierę Veo 3.1 – najnowszej wersji swojego zaawansowanego modelu AI do generowania wideo. Nowy model, dostępny w dwóch wariantach (Veo 3.1 i Veo 3.1 Fast), przynosi znaczące ulepszenia w jakości audio, realizmu obrazu oraz kontroli narracyjnej.​

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 19:03
0
Google Veo 3.1 to przełom w generowaniu wideo AI z lepszym dźwiękiem i nowymi funkcjami

Veo 3.1 wyróżnia się przede wszystkim bogatszym natywnym dźwiękiem – od naturalnych konwersacji po zsynchronizowane efekty dźwiękowe. Model oferuje również lepszą spójność postaci w różnych scenach, eliminując problemy z nagłymi zmianami wyglądu czy anomaliami w tle. Generowane wideo osiąga rozdzielczość 1080p i może trwać do 30 sekund (z planami wydłużenia do minuty).​

Największą innowacją są presety kinematograficzne, pozwalające precyzyjnie kontrolować ruchy kamery (ujęcia z drona, panoramowanie, zoom), oświetlenie i nastrój bez skomplikowanych promptów. Veo 3.1 wspiera także generowanie wieloscenowe z płynnymi przejściami między ujęciami.​

Model wprowadza też trzy przełomowe możliwości:​

  • Obrazy referencyjne – można użyć do trzech zdjęć postaci, obiektów lub scen, by kierować procesem generowania,
  • Rozszerzanie wideo – wydłużanie istniejących klipów na podstawie ostatnich klatek,
  • Frames to Video – tworzenie animacji między określoną pierwszą i ostatnią klatką.

Veo 3.1 dostępne jest w aplikacji Gemini, platformie Flow (narzędzie do montażu wideo AI), oraz przez Gemini API i Vertex AI. Google integruje model z YouTube Shorts, wykorzystując nowe wsparcie dla formatów pionowych 9:16.​

Konkurencja z OpenAI Sora 2

Premiera Veo 3.1 to odpowiedź Google na niedawne uruchomienie aplikacji Sora dla iPhone'a z ulepszoną wersją modelu OpenAI. Veo wyróżnia się silniejszą integracją z ekosystemem Google oraz produkcyjnymi możliwościami dla deweloperów i przedsiębiorstw. Od maja 2025, kiedy zadebiutowało Flow, użytkownicy stworzyli ponad 275 milionów wideo.​

Chociaż Veo 3.1 to nawet z samej nazwy ewolucja, nie rewolucja, wprowadza narzędzia, które mogą zmienić sposób tworzenia treści wideo dla twórców, marketerów i filmowców. Sora 2 na tę chwilę nie jest dostępna w Europie bez użycia VPN-u, nie zainstalujemy też aplikacji mobilnej na iPhone'ach, jeśli nie posiadamy amerykańskiego konta iCloud. Google znacznie dynamiczniej wprowadza swoje filmowe narzędzia na nasz rynek, choć nawet i on potrzebuje często trochę czasu na dostosowanie swoich usług AI do wymogów unijnych.

