Dobre wieści dla fanów AMD. Nie będzie trzeba wymieniać płyt

Wraz z zapowiedzią nowej płyty głównej dla entuzjastów podkręcania firma ASUS ujawniła istotne informacje na temat platformy AM5. Tajwańczycy potwierdzili, że model B850M AYM OC będzie obsługiwać procesory na bazie architektury Zen 6. Na opublikowanym zdjęciu widniał jednak również napis "64 MB BIOS", co wywołało dyskusję o tym, czy obecne płyty główne z pamięcią 32 MB będą w stanie obsłużyć nowe procesory.

Intel mógłby brać przykład z AMD

Na szczęście wątpliwości rozwiał jeden z użytkowników X (daw. Twitter), znany z trafnych przecieków. HXL potwierdził, że wszystkie obecne płyty główne z chipsetami AMD 600 i 800 będą obsługiwały nadciągające procesory Ryzen. Oczywiście w niektórych przypadkach konieczna będzie aktualizacja BIOS-u, ale nie ma mowy o usuwania wsparcia dla starszych CPU jak było to w przypadku platform AM4.

Należy jednak pamiętać, że to iż dana płyta obsługuje nowe CPU, nie znaczy, że jest najlepszym wyborem. Mowa zarówno o braku nowych technologii (np. złącza PCIe 5.0 x4, kontroler sieciowy), jak i ograniczeniach ze strony sekcji zasilania, która może nie podołać nowemu flagowcowi.

