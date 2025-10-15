Sprzęt

Dobre wieści dla fanów AMD. Nie będzie trzeba wymieniać płyt

Mimo upływu lat Czerwoni kontynuują swoją prokonsumencką politykę. Posiadacze starszych PC będą mogli łatwo dokonać modernizacji.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 15 PAŹ 2025
Wraz z zapowiedzią nowej płyty głównej dla entuzjastów podkręcania firma ASUS ujawniła istotne informacje na temat platformy AM5. Tajwańczycy potwierdzili, że model B850M AYM OC będzie obsługiwać procesory na bazie architektury Zen 6. Na opublikowanym zdjęciu widniał jednak również napis "64 MB BIOS", co wywołało dyskusję o tym, czy obecne płyty główne z pamięcią 32 MB będą w stanie obsłużyć nowe procesory.

Intel mógłby brać przykład z AMD

Na szczęście wątpliwości rozwiał jeden z użytkowników X (daw. Twitter), znany z trafnych przecieków. HXL potwierdził, że wszystkie obecne płyty główne z chipsetami AMD 600 i 800 będą obsługiwały nadciągające procesory Ryzen. Oczywiście w niektórych przypadkach konieczna będzie aktualizacja BIOS-u, ale nie ma mowy o usuwania wsparcia dla starszych CPU jak było to w przypadku platform AM4.

Należy jednak pamiętać, że to iż dana płyta obsługuje nowe CPU, nie znaczy, że jest najlepszym wyborem. Mowa zarówno o braku nowych technologii (np. złącza PCIe 5.0 x4, kontroler sieciowy), jak i ograniczeniach ze strony sekcji zasilania, która może nie podołać nowemu flagowcowi.

Mimo wszystko cieszy fakt, że AMD kontynuuje politykę długiego wsparcia i "żywotności" socketów oraz platform. Pozwala to bowiem na tanią i prostą modernizację co kilka generacji. W tym samym czasie Intel nadal zmienia gniazda jak rękawiczki, a płyty wystarczają maksymalnie na 2-3 serie.

telepolis
amd płyta główna AMD Zen6 AM5
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak, ASUS
Źródła tekstu: HXL@X, Wccftech, oprac. własne