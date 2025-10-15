MSI się tłumaczy. Poszło o sprzedaż zakazanego sprzętu

Kilka dni temu na Reddicie opublikowano zdjęcie przedstawiające liczne palety kart graficznych GeForce RTX 5090 od MSI stojące na ulicy w Chinach. Fotografia ta wywołała falę spekulacji, ponieważ model ten jest jednym z układów objętych zakazem eksportu do Państwa Środka przez USA. Wszystko po to, aby spowolnić chiński rozwój sztucznej inteligencji.

Tym razem padło na tańsze wersje Ventus X3

MSI świadome potencjalnych konsekwencji wizerunkowych i problemów z amerykańską administracją i/lub NVIDIĄ szybko wydało oświadczenie. W oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej firma wyjaśniła, że nie ma żadnego związku z transportem kart GeForce RTX 5090 zauważonych w Chinach.

Według MSI globalny system śledzenia numerów seryjnych potwierdził, że są to tzw. importy równoległe - czyli oryginalne produkty sprowadzane do kraju nieoficjalnymi kanałami, bez zgody producenta. Chociaż jest to oczywiście możliwe, to tak duża ilość (mówimy o setkach GPU) oraz występowanie praktycznie jednej wersji (Ventus X3) budzi wątpliwości.

Tajwański producent zaznaczył też, że sprzedaje karty GeForce RTX 5090 wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, Europie oraz w wybranych krajach regionu Azji i Pacyfiku. Wszystkie jednostki zakupione poza oficjalnymi kanałami dystrybucji nie są objęte gwarancją.

To nie jedyny taki przypadek

Omijanie zakazów eksportowych w przypadku wysokowydajnych GPU stanowi coraz większy problem dla władz Stanów Zjednoczonych. Niedawno singapurska firma została oskarżona o przemyt układów NVIDII o łącznej wartości 2 miliardów dolarów.