T-Mobile rozpieszcza kibiców, ale nie ma za darmo

T-Mobile rozwija ofertę MagentaTV. Tym razem operator przygotował nowość, która powinna zainteresować kibiców. Chodzi o pakiet CANAL+ SUPER SPORT.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:57
Jak zapowiada T-Mobile, już wkrótce klienci sieci będą mogli przeżywać największe emocje sportowe dzięki pakietowi CANAL+ SUPER SPORT w ofercie MagentaTV.

Pakiet CANAL+ SUPER SPORT to sport na żywo na najwyższym poziomie, a wśród najciekawszych lig znajdują się:

  • UEFA Champions League,
  • Premier League,
  • PKO Bank Polski Ekstraklasa,
  • wybrane mecze LaLiga EA Sports, PGE Ekstraligi, turnieje cyklu WTA Tour z udziałem Igi Świątek oraz aż 10 gal KSW rocznie.

Wśród 19 kanałów znajdą się też te z polskimi i zagranicznymi serialami, filmami oraz produkcjami CANAL+ Original, m.in. „Edukacja XD”, „Minuta Ciszy”, „The Office PL”, „Prosta Sprawa”, „Czarne Stokrotki”.

T-Mobile zapowiada, że nowy pakiet CANAL+ SUPER SPORT będzie dostępny za 69 zł miesięcznie, bez zobowiązania. 

To oznacza pełną swobodę – możecie włączać pakiet przed ważnymi meczami czy galami. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą być blisko sportowych emocji bez długoterminowych zobowiązań

– zachwala operator.

Pakiet będzie dostępny do dokupienia dla posiadaczy pakietów M i L MagentaTV.

