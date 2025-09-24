T-Mobile rozpieszcza kibiców, ale nie ma za darmo
T-Mobile rozwija ofertę MagentaTV. Tym razem operator przygotował nowość, która powinna zainteresować kibiców. Chodzi o pakiet CANAL+ SUPER SPORT.
Jak zapowiada T-Mobile, już wkrótce klienci sieci będą mogli przeżywać największe emocje sportowe dzięki pakietowi CANAL+ SUPER SPORT w ofercie MagentaTV.
Pakiet CANAL+ SUPER SPORT to sport na żywo na najwyższym poziomie, a wśród najciekawszych lig znajdują się:
- UEFA Champions League,
- Premier League,
- PKO Bank Polski Ekstraklasa,
- wybrane mecze LaLiga EA Sports, PGE Ekstraligi, turnieje cyklu WTA Tour z udziałem Igi Świątek oraz aż 10 gal KSW rocznie.
Wśród 19 kanałów znajdą się też te z polskimi i zagranicznymi serialami, filmami oraz produkcjami CANAL+ Original, m.in. „Edukacja XD”, „Minuta Ciszy”, „The Office PL”, „Prosta Sprawa”, „Czarne Stokrotki”.
T-Mobile zapowiada, że nowy pakiet CANAL+ SUPER SPORT będzie dostępny za 69 zł miesięcznie, bez zobowiązania.
To oznacza pełną swobodę – możecie włączać pakiet przed ważnymi meczami czy galami. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą być blisko sportowych emocji bez długoterminowych zobowiązań
Pakiet będzie dostępny do dokupienia dla posiadaczy pakietów M i L MagentaTV.