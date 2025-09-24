T-Mobile rozpieszcza kibiców, ale nie ma za darmo

Jak zapowiada T-Mobile, już wkrótce klienci sieci będą mogli przeżywać największe emocje sportowe dzięki pakietowi CANAL+ SUPER SPORT w ofercie MagentaTV.

Pakiet CANAL+ SUPER SPORT to sport na żywo na najwyższym poziomie, a wśród najciekawszych lig znajdują się:

UEFA Champions League,

Premier League,

PKO Bank Polski Ekstraklasa,

wybrane mecze LaLiga EA Sports, PGE Ekstraligi, turnieje cyklu WTA Tour z udziałem Igi Świątek oraz aż 10 gal KSW rocznie.

Wśród 19 kanałów znajdą się też te z polskimi i zagranicznymi serialami, filmami oraz produkcjami CANAL+ Original, m.in. „Edukacja XD”, „Minuta Ciszy”, „The Office PL”, „Prosta Sprawa”, „Czarne Stokrotki”.

T-Mobile zapowiada, że nowy pakiet CANAL+ SUPER SPORT będzie dostępny za 69 zł miesięcznie, bez zobowiązania.

To oznacza pełną swobodę – możecie włączać pakiet przed ważnymi meczami czy galami. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą być blisko sportowych emocji bez długoterminowych zobowiązań – zachwala operator.