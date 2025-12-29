Dwa kanały zniknęły z oferty telewizji naziemnej. Już ich nie obejrzysz
Od dzisiaj (29 grudnia) w cyfrowej telewizji naziemnej nie są już dostępne dwa popularne kanały. Użytkownicy stracili do nich dostęp.
MUX-8 bez dwóch kanałów
Mowa o kanałach Metro oraz Zoom TV. W obu przypadkach 28 grudnia skończyła im się licencja na nadawanie w ramach MUX-8. Firmy Green Content oraz Grupa Studio Polska postanowiły ich nie przedłużać.
Tym samym od dzisiaj (29 grudnia) nie mogą być już nadawane w ten sposób. Pamiętajcie jednak, że mowa jedynie o cyfrowej telewizji naziemnej. Oba kanały nadal działają, np. w ofertach kablowych.
Co zastąpi oba kanały? Jednym z kandydatów jest Republika 2. To nowy kanał Telewizji Republika. Stacja złożyła do KRRiT wniosek o koncesję, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Prawdopodobnie poznamy ją dzisiaj.
Warto też przypomnieć, że Emitel (operator techniczny MUX-8) zdecydował się na przejście na standard DVB-T2/HEVC. Zmiana ma nastąpić na początku 2026 roku. Dla użytkowników starszych urządzeń oznacza to konieczność zakupu nowego sprzętu, który jest zgodny z tym standardem.