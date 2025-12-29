Dwa kanały zniknęły z oferty telewizji naziemnej. Już ich nie obejrzysz

Użytkownicy cyfrowej telewizji naziemnej od dzisiaj (29 grudnia) nie mają już dostępu do dwóch popularnych kanałów telewizyjnych. Te nie przedłużyły koncesji, więc nie mogą być już nadawane w ramach MUX-8.

MUX-8 bez dwóch kanałów

Mowa o kanałach Metro oraz Zoom TV. W obu przypadkach 28 grudnia skończyła im się licencja na nadawanie w ramach MUX-8. Firmy Green Content oraz Grupa Studio Polska postanowiły ich nie przedłużać.

Tym samym od dzisiaj (29 grudnia) nie mogą być już nadawane w ten sposób. Pamiętajcie jednak, że mowa jedynie o cyfrowej telewizji naziemnej. Oba kanały nadal działają, np. w ofertach kablowych.

Co zastąpi oba kanały? Jednym z kandydatów jest Republika 2. To nowy kanał Telewizji Republika. Stacja złożyła do KRRiT wniosek o koncesję, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Prawdopodobnie poznamy ją dzisiaj.