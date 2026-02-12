Oprogramowanie

Apple ułatwia ucieczkę do Androida. Zainstaluj iOS 26.3

Firma Apple udostępniła nową wersję swojego systemu operacyjnego dla iPhone'ów. iOS 26.3 skupia się głównie na poprawkach bezpieczeństwa, ale wprowadza jedną funkcję, którą firma wolałaby się nie chwalić.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:05
0
Przesiadka na Androida stała się banalna

W ustawieniach systemu iOS pojawiło się nowe narzędzie do migracji danych. Pozwala ono przenieść zawartość iPhone'a na urządzenie z systemem Android bezpośrednio podczas konfiguracji tego drugiego. Użytkownicy nie muszą już pobierać dodatkowych aplikacji Apple'a czy Google'a, aby skopiować swoje pliki.

Proces transferu obsługuje szeroki zakres danych. Można przenieść zdjęcia, wiadomości, notatki, aplikacje, a nawet hasła i numery telefonów. Apple nie promuje tej funkcji w swoich notach wydawniczych. Wymusiła to Unia Europejska poprzez akt o rynkach cyfrowych (DMA, Digital Markets Act). Przepisy wymagają zapewnienia interoperacyjności, aby nie zamykać klientów w jednym ekosystemie. Co ciekawe, gigant z Cupertino zdecydował się na wdrożenie tego rozwiązania na całym świecie, a nie tylko w Europie.

Mniejsze śledzenie przez operatorów

Aktualizacja iOS 26.3 wprowadza również nową opcję prywatności dotyczącą lokalizacji. Użytkownicy mogą ograniczyć śledzenie ich położenia przez operatorów komórkowych. Funkcja ta jest jednak mocno ograniczona sprzętowo i geograficznie.

Rozwiązanie działa wyłącznie na urządzeniach wyposażonych w modemy C1 lub C1X. Obecnie wspiera je tylko garstka operatorów na świecie, w tym niemiecki Telekom czy amerykański Boost Mobile. Lista wspieranych sieci jest na razie krótka, ale w przyszłości może się wydłużyć.

Otwarcie na akcesoria innych firm

Podczas testów wersji beta zauważono zmiany dotyczące współpracy z urządzeniami noszonymi innych marek. Komisja Europejska informowała o pracach nad funkcjami, które zrównałyby możliwości zewnętrznych słuchawek i zegarków z akcesoriami Apple'a. Chodzi między innymi o szybkie parowanie przez zbliżenie urządzenia oraz obsługę bardziej rozbudowanych powiadomień na smartwatchach.

Nie jest pewne, czy wszystkie te zmiany trafiły do finalnej wersji iOS 26.3. Część z nich mogła zostać przesunięta do kolejnej aktualizacji. Prace nad iOS 26.4 już trwają, a pierwsza wersja testowa tego oprogramowania powinna pojawić się jeszcze w tym miesiącu.

