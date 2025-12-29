Samsung ożywia zombie i daje mu nową krew. Bixby jeszcze zaskoczy

Asystent Samsung Bixby nigdy chyba nie był zbyt lubianą funkcją w smartfonach Galaxy, zwłaszcza z perspektywy polskiego użytkownika. Koreański producent nie zamierza się jednak poddawać i dalej rozwija swojego asystenta, dodając nowe funkcje.

Część użytkowników testujących One UI 8.5 Beta zauważyła właśnie, że Bixby potrafi już w niektórych scenariuszach podeprzeć się Perplexity AI – na razie mowa głównie o zapytaniach dotyczących prognozy pogody.

Zmiana nie jest jeszcze widoczna u wszystkich i wygląda na etap testów lub stopniowego wdrażania. Doniesienia pojawiają się jednak w momencie, w którym od dłuższego czasu mówi się o dużej aktualizacji Bixby i większej integracji z Perplexity w kolejnej generacji flagowców, najpewniej przy okazji premiery serii Galaxy S26. Perplexity pozwala korzystać użytkownikowi z różnych silników AI, w tym także Gemini, ale daje znacznie większy wybór i dodatkowe możliwości w porównaniu do tego, co w tej chwili oferuje Samsung w smartfonach Galaxy.