Samsung ożywia zombie i daje mu nową krew. Bixby jeszcze zaskoczy
Samsung najwyraźniej zamierza mocniej postawić na trochę już zapomnianego Bixby. Zamiast odesłać go do lamusa, producent daje mu drugie albo i trzecie życie.
Asystent Samsung Bixby nigdy chyba nie był zbyt lubianą funkcją w smartfonach Galaxy, zwłaszcza z perspektywy polskiego użytkownika. Koreański producent nie zamierza się jednak poddawać i dalej rozwija swojego asystenta, dodając nowe funkcje.
Część użytkowników testujących One UI 8.5 Beta zauważyła właśnie, że Bixby potrafi już w niektórych scenariuszach podeprzeć się Perplexity AI – na razie mowa głównie o zapytaniach dotyczących prognozy pogody.
Zmiana nie jest jeszcze widoczna u wszystkich i wygląda na etap testów lub stopniowego wdrażania. Doniesienia pojawiają się jednak w momencie, w którym od dłuższego czasu mówi się o dużej aktualizacji Bixby i większej integracji z Perplexity w kolejnej generacji flagowców, najpewniej przy okazji premiery serii Galaxy S26. Perplexity pozwala korzystać użytkownikowi z różnych silników AI, w tym także Gemini, ale daje znacznie większy wybór i dodatkowe możliwości w porównaniu do tego, co w tej chwili oferuje Samsung w smartfonach Galaxy.
W ostatnich latach główne funkcje AI na smartfonach Samsunga przejął Google Gemini, a Bixby schował się w cieniu. Koreański producent wręcz szczycił się współpracą z Google, a smartfony Galaxy jako pierwsze otrzymywały najnowsze funkcje AI rozwijane wokół Gemini. Wszystko wskazuje jednak na to, że Samsung nie porzucił własnych ambicji, nie spisał Bixby na straty i zamierza zapewnić użytkownikom większy wybór i szersze możliwości. Tu nasuwa się na myśl ruch Apple – firma zdecydowała się zintegrować Siri z ChatGPT, jako dodatkowe wsparcie AI. Co więcej, jak wynika z plotek, w niedalekiej przyszłości Apple ma też korzystać z Gemini – integracja ma nastąpić na wiosnę 2026 r.