Sprzęt

Apple tworzy specjalne etui. Pomoże w łączności z satelitą

Apple rozwija funkcje komunikacji satelitarnej. Firma złożyła nowy wniosek patentowy. Dotyczy on specjalnego etui na urządzenia mobilne.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:36
0
Ograniczenia obecnego systemu

iPhone 14 wprowadził funkcję alarmowego SOS przez satelitę. Użytkownik musi ręcznie skierować telefon w stronę satelity. Utrzymanie połączenia wymaga ciągłego śledzenia ruchu obiektu na niebie. Sygnał często napotyka przeszkody w postaci budynków lub drzew.

Antena w telefonach Apple'a ma niewielką powierzchnię. Moc tego podzespołu jest niska, a smartfon przesyła mało danych w trakcie krótkiego okna połączeniowego.

Projekt nowego akcesorium

Nowe dokumenty ujawniają plany inżynierów Apple'a. Amerykański urząd opublikował wniosek patentowy z 2024 roku. Opisuje on zdejmowane etui z wbudowaną anteną fazowaną. Sprzęt ten posiada wiele nadajników i odbiorników.

Taka budowa zmienia sposób nawiązywania połączeń. Zamiast szukać jednego satelity, antena łączy się z całą grupą. Moduł dopasowuje sygnał do przesuwającej się konstelacji. Pozwala to na szybszy transfer danych i stabilniejszy zasięg.

Kwestie użytkowe

Szkice techniczne pokazują panel odchylany od obudowy. Otwarta klapka kieruje antenę prosto w niebo. Eliminuje to problem blokowania sygnału przez dłoń człowieka. Wymiana danych między etui a telefonem zachodzi przez moduł NFC lub łącze radiowe.

Zewnętrzna antena wymaga wcześniejszego planowania. Użytkownik musi założyć etui przed wyjazdem w rejon bez zasięgu. Obecny system wbudowany w telefon działa zawsze w tle. Funkcja ratunkowa proponuje pomoc automatycznie przy braku standardowej sieci komórkowej.

telepolis
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Apple
Źródła tekstu: Apple Insider