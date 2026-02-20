Apple tworzy specjalne etui. Pomoże w łączności z satelitą
Apple rozwija funkcje komunikacji satelitarnej. Firma złożyła nowy wniosek patentowy. Dotyczy on specjalnego etui na urządzenia mobilne.
Ograniczenia obecnego systemu
iPhone 14 wprowadził funkcję alarmowego SOS przez satelitę. Użytkownik musi ręcznie skierować telefon w stronę satelity. Utrzymanie połączenia wymaga ciągłego śledzenia ruchu obiektu na niebie. Sygnał często napotyka przeszkody w postaci budynków lub drzew.
Antena w telefonach Apple'a ma niewielką powierzchnię. Moc tego podzespołu jest niska, a smartfon przesyła mało danych w trakcie krótkiego okna połączeniowego.
Projekt nowego akcesorium
Nowe dokumenty ujawniają plany inżynierów Apple'a. Amerykański urząd opublikował wniosek patentowy z 2024 roku. Opisuje on zdejmowane etui z wbudowaną anteną fazowaną. Sprzęt ten posiada wiele nadajników i odbiorników.
Taka budowa zmienia sposób nawiązywania połączeń. Zamiast szukać jednego satelity, antena łączy się z całą grupą. Moduł dopasowuje sygnał do przesuwającej się konstelacji. Pozwala to na szybszy transfer danych i stabilniejszy zasięg.
Kwestie użytkowe
Szkice techniczne pokazują panel odchylany od obudowy. Otwarta klapka kieruje antenę prosto w niebo. Eliminuje to problem blokowania sygnału przez dłoń człowieka. Wymiana danych między etui a telefonem zachodzi przez moduł NFC lub łącze radiowe.
Zewnętrzna antena wymaga wcześniejszego planowania. Użytkownik musi założyć etui przed wyjazdem w rejon bez zasięgu. Obecny system wbudowany w telefon działa zawsze w tle. Funkcja ratunkowa proponuje pomoc automatycznie przy braku standardowej sieci komórkowej.