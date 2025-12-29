mObywatel prawie bez tajemnic. Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia kod

Publikacja kodu źródłowego nastąpiła na mocy obowiązującej od 26 maja 2023 r. ustawy o aplikacji mObywatel, a jej celem ma być zwiększenie przejrzystości działania rządowej aplikacji, z której korzysta już blisko 11 milionów obywateli.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało fragment kodu, który – według resortu – prezentuje filozofię oraz strukturę kodowania aplikacji. Zastrzeżono natomiast, że nieudostępnione części mogą zawierać funkcje kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa. W komunikacie podkreślono, że publikowany kod nie zawiera danych użytkowników. Dostęp do udostępnionej części kodu wymaga potwierdzenia tożsamości jedną z wybranych metod, np. Profilem zaufanym. Wymóg ten wynika z rekomendacji zawartych w opinii CSIRT MON.

Kod źródłowy aplikacji mObywatel został udostępniony do publicznego wglądu na stronie pod adresem: https://www.mobywatel.gov.pl/kod-zrodlowy-mobywatel-mobilny.

Dlaczego Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło tylko część kodu? Zdaniem ekspertów, udostępnienie pełnego kodu wiązałoby się z ryzykiem ujawnienia wrażliwych funkcji i luk bezpieczeństwa. Ministerstwo Cyfryzacji argumentuje, że ochroną objęte są sekcje systemu odpowiedzialne za bezpieczeństwo i integralność danych, a prezentowany zakres ma umożliwić wgląd w architekturę aplikacji bez narażania użytkowników na potencjalne ataki.