mObywatel z ważnym ogłoszeniem. Chodzi o kod źródłowy aplikacji

Kod źródłowy mObywatela zostanie ujawniony, ale...

29 listopada 2025 roku Polska Agencja Prasowa opublikowała informację prasową, z której wynikało, że "kod źródłowy aplikacji mObywatel zostanie w całości opublikowany 29 grudnia 2025 roku". Pierwotnie jednak kod źródłowy miał zostać udostępniony jeszcze w 2024 roku w ramach Ustawy o aplikacji mObywatel wprowadzonej 26 maja 2023 r. Ministerstwo Cyfryzacji tłumaczyło przesunięcie potrzebą stworzenia "rozwiązani[a], które będzie spełniało wymogi ustawowe, jak również opinie ABW, NASK i MON".

Jednak przy opublikowaniu tej notki prasowej doszło do nieporozumienia, gdyż PAP zapowiedział, że kod źródłowy mObywatela zostanie udostępniony "w całości". Jak się okazuje – nie jest to prawdą. Według Niebezpiecznika, który powołuje się na osobę zaznajomioną z planem udostępnienia kodu mObywatela: "ujawnione mają zostać jedynie pozytywnie zaopiniowane fragmenty kodu, a nie cał[a] [baza kodu]". Ma to odpowiadać zapisowi z art. 81a Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. 2023 poz. 1234), mówiącym o udostępnienie kodu w zakresie "niezagrażającym bezpieczeństwu tej aplikacji oraz jej użytkowników lub systemu mObywatel".