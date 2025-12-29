Zaczyna brakować krzemowych wafli. Czekają nas kolejne podwyżki cen

Boom na sztuczną inteligencję mocno napędza popyt na najbardziej zaawansowane procesy produkcyjne, a jego skutki coraz wyraźniej odczuwa TSMC. Tajwański gigant ma już w pełni zarezerwowaną produkcję w litografii 2 nm aż do końca 2026 roku. Klienci zostali poinformowani, że od 2026 roku muszą liczyć się z podwyżkami cen, i to przez cztery kolejne lata. Pierwsza fala ma wejść w życie już od Nowego Roku.

Z usług TSMC korzysta m.in. AMD, Apple, NVIDIA i Qualcomm

Jak podaje Economic Daily News, w 2026 roku TSMC planuje jednocyfrową podwyżkę cen dla procesu klasy 2 nm. Konkretna wysokość zależeć ma od wolumenu zamówień oraz zapisów w umowach. Analitycy szacują jednak, że realne wzrosty cen mogą wynieść od 3% do nawet 10%. To się oczywiście odbije na cenach elektroniki - nie tylko akceleratorów AI, ale też procesorów, kart graficznych, laptopów, tabletów czy smartfonów.

Także proces 3 nm może borykać się z niedoborami. W tym przypadku mówi się o około 3% podwyżkach cen. Paradoksalnie TSMC cierpi z powodu własnego sukcesu, bo gwałtowny wzrost zamówień na układy AI powoduje braki kadrowe i wymusza gigantyczne inwestycje kapitałowe.

Największym beneficjentem sytuacji pozostaje Apple, który według wcześniejszych danych odpowiadał w 2024 roku za około 24% przychodów TSMC. Gigant z Cupertino miał zabezpieczyć ponad połowę początkowych mocy produkcyjnych 2 nm dla przyszłych SoC, co stawia rywali, takich jak Qualcomm czy MediaTek, w trudniejszej pozycji. Część z nich może być zmuszona do sięgnięcia po droższy, ulepszony wariant procesu 2 nm.