Telewizja i VoD

Randy Havens: Nie, nie ma tajnej wersji 5. sezonu "Stranger Things"

Choć wiele osób uważa, że jest on najsłabszy z całej dotyczasowej serii, to nie da się zaprzeczyć, że 5. sezon "Stranger Things" wywołuje nadal sporo emocji. Randy Havens właśnie obalił doniesienia o istnieniu tajnej wersji finałowego sezonu.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:40
0
Randy Havens: Nie, nie ma tajnej wersji 5. sezonu "Stranger Things"

Widzowie lekko rozczarowani finałem "Stranger Things"?

Jeśli ktoś choć odrobinę śledził losy serialu "Stranger Things" w sieci, to z pewnością zauważył zmianę nastawienia internautów wobec finałowego sezonu serialu Netflixa. Da się odczuć, że druga część piątego sezonu nie wszystkim przypadła do gustu, co doprowadziło do powstania kilku szalonych teorii spiskowych o rzekomym istnieniu nieopublikowanej tajnej wersji. 

Powstał nawet ruch odnośnie do teorii spiskowej

Ruch działający pod hasztagiem #netflixreleasethevolume2files, domagał się, aby Netflix udostępnił nieocenzurowaną wersję drugiej części 5. sezonu. Zwolennicy tej teorii twierdzili, że wiele scen oraz narracji zostało usuniętych z ostatnich odcinków, po to aby zmienić kierunek narracji. Fani uważają, że właśnie tego typu radykalne cięcia sprawiły, że opublikowana wersja stała się tak chaotyczna, a wiele wątków fabularnych pozostało nierozwiązanych (szczególnie wątek Willa Byersa). 

Hasztag stał się do tego stopnia popularny, że powstała nawet petycja na Change.org, która zebrała ponad 200 tysięcy podpisów, a sam ruch stał się wiralem na X, gdzie liczba wyświetleń wyniosła miliony. Wielu węszących spisek fanów należy do społeczności "Byler" - czyli uosobienia romantycznej pary Willa Byersa i Mike'a Wheelera. Znaczna część fanów spekulowała, że ich więź finalnie przerodzi się w romans. Tu właśnie tkwią korzenie spisku - zwolennicy tej teorii twierdzą, że sceny potwierdzające tę relację zostały usunięte.

Aktor Randy Havens (grający pana Clarke'a) zaprzeczył istnieniu innej wersji serialu:

Nie ma innej wersji tego serialu. Nie wierzcie proszę, we wszystko co wyczytacie w internecie.

Bracia Duffer faktycznie przyznali, że nakręcili tysiące godzin materiału, a wiele scen musiało zostać wyciętych, ale tak jest w przypadku większości seriali.

Image
telepolis
seriale na netflix najlepsze seriale na Netflixie Netflix najpopularniejsze seriale netflix seriale seriale netflix Stranger Things 5 premiera netflix
Zródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: whats-on-netflix.com