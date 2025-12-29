Randy Havens: Nie, nie ma tajnej wersji 5. sezonu "Stranger Things"

Widzowie lekko rozczarowani finałem "Stranger Things"?

Jeśli ktoś choć odrobinę śledził losy serialu "Stranger Things" w sieci, to z pewnością zauważył zmianę nastawienia internautów wobec finałowego sezonu serialu Netflixa. Da się odczuć, że druga część piątego sezonu nie wszystkim przypadła do gustu, co doprowadziło do powstania kilku szalonych teorii spiskowych o rzekomym istnieniu nieopublikowanej tajnej wersji.

Powstał nawet ruch odnośnie do teorii spiskowej

Ruch działający pod hasztagiem #netflixreleasethevolume2files, domagał się, aby Netflix udostępnił nieocenzurowaną wersję drugiej części 5. sezonu. Zwolennicy tej teorii twierdzili, że wiele scen oraz narracji zostało usuniętych z ostatnich odcinków, po to aby zmienić kierunek narracji. Fani uważają, że właśnie tego typu radykalne cięcia sprawiły, że opublikowana wersja stała się tak chaotyczna, a wiele wątków fabularnych pozostało nierozwiązanych (szczególnie wątek Willa Byersa).

Hasztag stał się do tego stopnia popularny, że powstała nawet petycja na Change.org, która zebrała ponad 200 tysięcy podpisów, a sam ruch stał się wiralem na X, gdzie liczba wyświetleń wyniosła miliony. Wielu węszących spisek fanów należy do społeczności "Byler" - czyli uosobienia romantycznej pary Willa Byersa i Mike'a Wheelera. Znaczna część fanów spekulowała, że ich więź finalnie przerodzi się w romans. Tu właśnie tkwią korzenie spisku - zwolennicy tej teorii twierdzą, że sceny potwierdzające tę relację zostały usunięte.

Aktor Randy Havens (grający pana Clarke'a) zaprzeczył istnieniu innej wersji serialu:

Nie ma innej wersji tego serialu. Nie wierzcie proszę, we wszystko co wyczytacie w internecie.