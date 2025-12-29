Duży bank ostrzega klientów. Takie aplikacje to kłopot

Bank w Polsce regularnie wydają ostrzeżenia przed zagrożeniami, które na każdym kroku czyhają na użytkowników. Tym razem komunikat, który wyświetla się na stronie głównej, wydał Bank Millennium. W nim bije na alarm w sprawie popularnych aplikacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bank Millennium ostrzega

Bank Millennium wydał ostrzeżenie, w którym przestrzega użytkowników przed instalowaniem na swoich telefonach i tabletach aplikacji do blokowania reklam. Te są wykorzystywane przez oszustów do przejęcia kontroli nad urządzeniem.

Cyberprzestępcy znów atakują, tym razem za pomocą aplikacji do blokowania reklam. pisze bank.

Szkodliwe aplikacje promowane są między innymi za pomocą reklam w mediach społecznościowych oraz płatnych wyników wyszukiwania. Nieświadomi użytkownicy, którzy je pobiorą i zainstalują, mogą narazić się na niemałe kłopoty.

Bank informuje, że tego typu aplikacje służą przestępcom do przejmowania kontroli nad urządzeniem. Za ich pomocą mogą przechwytywać jednorazowe kody uwierzytelniające, kody PIN oraz hasła. Dzięki temu mogą uzyskać nieuprawniony dostęp do konta bankowego i przeprowadzić na nim nieautoryzowane transakcje, finalnie czyszcząc je z oszczędności.

Jak się bronić?

Jak się bronić przed takim zagrożeniem? Bank Millennium wydał kilka ogólnych zaleceń, które powinny znacząco zminimalizować ryzyko.

Korzystaj na swoim telefonie z programu antywirusowego i aktualizuj go regularnie.



Nigdy nie instaluj aplikacji spoza oficjalnego sklepu (np. Google Play).



Nie klikaj w reklamy prowadzące do rzekomych aplikacji blokujących reklamy.



Przerwij instalację, jeśli nowa aplikacja prosi o dodatkowy dostęp, np. do SMS‑ów, powiadomień czy ułatwień dostępu. informuje Bank Millennium.