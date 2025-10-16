Aplikacje

Allegro kupi od Ciebie elektronikę. Kasę dostaniesz na konto

Allegro wprowadza nową usługę o nazwie OdZyskaj. Serwis chce kupować od konsumentów używaną elektronikę.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:34
1
Z badań wynika, że niemal 75 proc. Polaków trzyma w domu używaną elektronikę. Najczęściej są to smartfony. Jednocześnie tylko 35 proc. z tych osób decyduje się na sprzedaż urządzenia. Częściej po prostu trzymamy ją w szufladzie (43 proc.) lub utylizujemy (36 proc.). Co ciekawe, aż 87 proc. osób deklaruje, że byłaby zainteresowana odsprzedażą używanej elektroniki. Między innymi dlatego Allegro rusza z nową usługą o nazwie OdZyskaj.

Allegro OdZyskaj — o co chodzi?

Allegro OdZyskaj to nowa usługa, w której serwis e-commerce będzie kupował od klientów używaną elektronikę. Sprzedać możemy smartfon, tablet, smartwatch, konsolę czy też słuchawki. Na tym polu Allegro współpracuje z jedną z firm, która specjalizuje się w takich usługa.

Advertisement
Jak sprzedać używaną elektronikę? Wystarczy wypełnić prosty formularz, aby uzyskać wstępną wycenę. Następnie musimy urządzenie bezpłatnie wysłać, aby — po dokładniejszym zbadaniu przez ekspertów — otrzymać ostateczną wycenę. Jeśli ją zaakceptujemy, to dostajemy kasę na konto. Przy braku akceptacji sprzęt za darmo zostanie nam odesłany.

Nowa usługa Allegro eliminuje bariery typowe dla tradycyjnej odsprzedaży – takie jak konieczność wystawiania ogłoszeń, prowadzenia negocjacji czy ponoszenia kosztów prowizji.

informuje Allegro.

Kupione w ten sposób urządzenia zostaną odnowione (o ile będzie to konieczne), a następnie wystawione na Allegro w specjalnie oznaczonych kategoriach. Na razie usługa działa w ramach programu pilotażowego, ale w niedalekiej przyszłości ma zostać rozszerzona o kolejne kategorie oraz większą liczbę partnerów.

telepolis
Zródła zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com, Allegro