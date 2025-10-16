Allegro kupi od Ciebie elektronikę. Kasę dostaniesz na konto

Z badań wynika, że niemal 75 proc. Polaków trzyma w domu używaną elektronikę. Najczęściej są to smartfony. Jednocześnie tylko 35 proc. z tych osób decyduje się na sprzedaż urządzenia. Częściej po prostu trzymamy ją w szufladzie (43 proc.) lub utylizujemy (36 proc.). Co ciekawe, aż 87 proc. osób deklaruje, że byłaby zainteresowana odsprzedażą używanej elektroniki. Między innymi dlatego Allegro rusza z nową usługą o nazwie OdZyskaj.

Allegro OdZyskaj — o co chodzi?

Allegro OdZyskaj to nowa usługa, w której serwis e-commerce będzie kupował od klientów używaną elektronikę. Sprzedać możemy smartfon, tablet, smartwatch, konsolę czy też słuchawki. Na tym polu Allegro współpracuje z jedną z firm, która specjalizuje się w takich usługa.

Jak sprzedać używaną elektronikę? Wystarczy wypełnić prosty formularz, aby uzyskać wstępną wycenę. Następnie musimy urządzenie bezpłatnie wysłać, aby — po dokładniejszym zbadaniu przez ekspertów — otrzymać ostateczną wycenę. Jeśli ją zaakceptujemy, to dostajemy kasę na konto. Przy braku akceptacji sprzęt za darmo zostanie nam odesłany.

Nowa usługa Allegro eliminuje bariery typowe dla tradycyjnej odsprzedaży – takie jak konieczność wystawiania ogłoszeń, prowadzenia negocjacji czy ponoszenia kosztów prowizji. informuje Allegro.