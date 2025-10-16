Mamy to! Tak będzie wyglądał Samsung Galaxy S26 Ultra

Potwierdziły się wrześniowe doniesienia

Materiały z września opublikowane przez użytkownika X @TarunVats, okazały się prawdą. Największą zmianą jest przeprojektowana wyspa aparatów – trzy główne obiektywy otrzymają własną, uniesioną platformę, oddzieloną od obiektywu teleobiektywu 3x i modułu autofocusa laserowego. Poza tym elementem design Galaxy S26 Ultra pozostaje praktycznie identyczny, jak w modelu S25 Ultra.

Premiera już w pierwszych tygodniach 2026 roku

Samsung planuje debiut serii Galaxy S26 w styczniu 2026 roku, tradycyjnie kilka tygodni po zakończeniu targów CES. Flagowy model Ultra ma być wyposażony w układ SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, choć pojawiają się również kontrowersyjne doniesienia o powrocie układu Exynos 2600 na niektórych rynkach.​ Ten jednak, jeśli się pojawi, to raczej w dolnych "waniliowych" modelach serii.

Kluczowe elementy specyfikacji Galaxy S26 Ultra obejmują:​

Ekran : 6,9 cala Dynamic AMOLED M14 z technologią Privacy Display

Procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (wzrost wydajności o 20% względem poprzednika)​

(wzrost wydajności o 20% względem poprzednika)​ Pamięć: 16 GB RAM we wszystkich wariantach, do 1 TB pamięci wewnętrznej​

we wszystkich wariantach, do 1 TB pamięci wewnętrznej​ Aparat: główny 200 MP, teleobiektyw 50 MP (5x), teleobiektyw 12 MP (3x), ultraszeroki 50 MP​

Bateria: 5000 mAh z ładowaniem 60 W (zamiast dotychczasowych 45 W)​

(zamiast dotychczasowych 45 W)​ Konstrukcja: cieńsza obudowa (7,9 mm zamiast 8,2 mm)​

Bateria pozostaje bez rewolucyjnych zmian – nadal 5000 mAh, co wynika głównie z przepisów transportowych w USA dotyczących przewozu ogniw litowo-jonowych. Producenci tacy jak OnePlus obchodzą te regulacje stosując konfigurację dwóch mniejszych baterii, ale Samsung nie zdecydował się na takie rozwiązanie.​