Honor Magic8 Pro już jest. Czekamy na polską premierę

Jak podaje Honor, nowe modele Magic8 i Magic8 Pro to pierwsze w historii marki „samodoskonalące się” smartfony AI, wyposażone w najnowszą generację inteligentnego asystenta YOYO, zaawansowane funkcje fotograficzne Ai i oczywiście topową wydajność.

Oba modele korzystają z najnowszego układu Snapdragon 8 Elite Gen 5, oferują do 16 GB RAM LPDDR5X oraz do 1 TB szybkiej pamięci UFS 4.0. Producent chwali się wynikiem 4,28 mln punktów w benchmarku AnTuTu 11 i przekonuje, że wymagające gry z otwartym światem mogą być przeskalowane do 120 fps w 1080p z oryginalnych 60 fps w 850p – zapewnia to rozwiązanie GPU-NPU Heterogeneous AI, które zwiększa rozdzielczość i jakość obrazu w grach.

Magic8 Pro wyposażono w 6,71-calowy ekran 1.5K LTPO OLED o częstotliwości odświeżania 1-120 Hz, jasności do 6000 nitów, chroniony szkłem Rhino Glass. Standardowy Magic8 ma panel 6,58 cala o podobnych parametrach. Oba modele obsługują technologię przyciemniania PWM 4320 Hz oraz filtr światła spolaryzowanego dla ochrony wzroku. W ekrany wtopiony jest ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Nowe smartfony zostały wyposażone w zaawansowany system fotograficzny AiMAGE Camera. W Magic8 Pro pierwsze skrzypce gra aparat Ultra Night Telephoto 200 Mpix z dużym sensorem 1/1,4”, przysłoną f/2.6 i stabilizacją CIPA 5.5, oferującą czterokrotnie większą precyzję wykrywania drgań oraz ulepszoną reakcję dynamiczną niż w poprzedniej generacji. Dodatkowo dzięki technologii HONOR AI AntiShake użytkownicy mają siedmiokrotnie większą szansę na uzyskanie doskonałych zdjęć z zoomem, nawet bez użycia statywu czy gimbala. Do tego dochodzą dwie jednostki 50 Mpix – główna i ultraszerokokątna oraz aparat przedni 50 Mpix z czujnikiem głębi 3D. Magic8 dysponuje zestawem 50 + 50 + 64 Mpix oraz również 50 Mpix z przodu.

Pracę aparatów wspiera Magic Color, silnik kolorów oparty na sztucznej inteligencji. Wykorzystując zaawansowane algorytmy głębokiego uczenia, system potrafi inteligentnie wydobyć 16,77 miliona kolorów. Funkcja ma zapewnić najlepsze odwzorowanie barw, umożliwia też odtwarzanie stylów filmowych, stosowanie profesjonalnych tonów kinowych lub tworzenie spersonalizowanych szablonów na podstawie dowolnego obrazu referencyjnego.

Smartfony mają certyfikaty wytrzymałości IP68 i IP69. Magic8 Pro korzysta z ogromnej baterii 7200 mAh z ładowaniem 100 W przewodowo i 80 W bezprzewodowo. Magic8 oferuje akumulator 7000 mAh z szybką ładowarką 90 W.

Urządzenia pracują pod kontrolą nowego Magic UI 10 na bazie Androida 16 z funkcjami współdzielenia danych między Androidem, HarmonyOS, iOS i Windows.

Samodoskonalące się smartfony AI

Honor określone nowe modele jako samodoskonalące. O co chodzi? Zintegrowany asystent HONOR AI oferuje możliwość automatycznego wykonywania zadań w ponad 3 tys. scenariuszy. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne czynności (np. „Znajdź wszystkie moje zrzuty ekranu i usuń te niewyraźne”), czy o bardziej złożone zadania (np. „Podsumuj wydatki służbowe z tego tygodnia i wyślij je e-mailem do mojego przełożonego”), asystent YOYO może zostać uruchomiony w odpowiednim kontekście, aby automatycznie wykonać serię operacji, uwalniając użytkownika od powtarzalnych działań manualnych.

Seria Honor Magic8 została dodatkowo wyposażona w zupełnie nowy przycisk AI, zaprojektowany z myślą o wygodniejszej obsłudze, zapewniający natychmiastowy dostęp do asystenta YOYO. Domyślnie dłuższe przytrzymanie przycisku uruchamia funkcję YOYO Video Call, dzięki której asystent może od razu dostarczyć informacje o dowolnych treściach, na które zostanie skierowany. Podwójne kliknięcie aktywuje migawkę aparatu, umożliwiając szybkie wykonanie zdjęcia. Użytkownicy mogą także spersonalizować działanie przycisku AI, aby jednym dotknięciem uruchamiać wybrane funkcje, ułatwiając wykonywanie codziennych zadań.

Ceny w Chinach w przeliczeniu na złote:

Honor Magic8 12/256 GB – ok. 2295 zł,

Honor Magic8 12/512 GB – ok. 2447 zł,

Honor Magic8 16/512 GB – ok. 2549 zł,

Honor Magic8 16/1 TB – ok. 2805 zł,

Honor Magic8 Pro 12/256 GB – ok. 2906 zł,

Honor Magic8 Pro 12/512 GB – ok. 3050 zł,

Honor Magic8 Pro 16/512 GB – ok. 3161 zł,

Honor Magic8 Pro 16/1 TB – ok. 3417 zł.