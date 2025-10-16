Aplikacje

Z mObywatelem już nie tylko w Polsce. Jest projekt ustawy

Aktualnie mObywatel respektowany jest tylko na terenie Polski. Jednak niedługo się to zmieni. Jest już projekt ustawy w tej sprawie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:52
20 maja 2024 roku w Unii Europejskiej w życie weszło rozporządzenie eIDAS 2.0. Wprowadza on podstawy prawne do wdrożenia Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej (EU Digital ID Wallet). Ma on pozwalać obywatelom UE między innymi na korzystanie z cyfrowych dowodów osobistych czy też prawa jazdy na terenie całej wspólnoty.

Dalsza część tekstu pod wideo

Polska szykuje się do wprowadzenia odpowiednich przepisów. W praktyce oznacza to, że z mObywatela skorzystamy również w innych europejskich państwach.

Czym jest eIDAS 2.0?

eIDAS 2.0 wprowadza regulacje, które pozwalają na wprowadzenie Europejskiej Portfela Tożsamości Cyfrowej. W uproszczeniu można powiedzieć, że wszyscy Europejczycy dostaną dostęp do własnej wersji mObywatel, w której będą mogli przechowywać najważniejsze dokumenty. Co ważne, będą one traktowane na równi z fizycznymi dokumentami i to na terenie całej wspólnoty.

Poza tym przepisy wprowadzają też możliwość składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ten będzie równoważny z własnoręcznym podpisem, również na terenie całej Unii Europejskiej.

Jednak zanim się to stanie, odpowiednie przepisy muszą wprowadzić wszystkie kraje członkowskie. W przypadku Polski jest to częściowo ułatwione, ponieważ mamy swojego mObywatela. To właśnie ta aplikacja ma w naszym kraju pełni rolę Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Rząd, a konkretnie Ministerstwo Cyfryzacji, przygotował już projekt zmiany przepisów, które pozwolą na wdrożenie eIDAS 2.0.

Planowany termin przyjęcia projektu to drugi kwartał 2026 roku. Poza tym resort cyfryzacji zapowiedział, że w listopadzie przyszłego roku otrzymamy dostęp do nowej wersji mObywatela. To właśnie ona ma prawdopodobnie wprowadzi eIDAS 2.0 w życie.

Image
telepolis
mObywatel europejski portfel tożsamości europejski portfel tożsamości cyfrowej mObywatel 2.0 eidas 2.0 mObywatel w Unii Europejskiej
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Cashless.pl