Fintech

Sejm przegłosował wyższy CIT dla banków. Co dalej?

Sejm przegłosował kontrowersyjną ustawę podwyższającą podatek dochodowy dla sektora bankowego. Nowelizacja zakłada stopniowe zwiększenie stawki CIT z obecnych 19 proc. do docelowych 23 proc., przy jednoczesnym niewielkim obniżeniu tzw. podatku bankowego.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 12:55
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Sejm przegłosował wyższy CIT dla banków. Co dalej?

W 2026 roku aż 30%, a potem stabilizacja

Za przyjęciem ustawy głosowało 238 posłów, przeciw było 187, a 18 wstrzymało się od głosu.​ Harmonogram podwyżek przedstawia się następująco: w 2026 roku banki zapłacą aż 30 proc. CIT, w 2027 roku stawka spadnie do 26 proc., a od 2028 roku ustabilizuje się na poziomie 23 proc.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dla małych podmiotów rozpoczynających działalność, których przychody nie przekraczają 2 mln euro, preferencyjna stawka wzrośnie z obecnych 9 proc. do docelowych 13 proc., przy analogicznym przebiegu podwyżek w latach przejściowych – 20 proc. w 2026 roku i 16 proc. w 2027 roku.​

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Chłodziarka do wina HISENSE RW3N132GSLF
Chłodziarka do wina HISENSE RW3N132GSLF
0 zł
2999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999.99 zł
Chłodziarka do wina MPM 48-CW-48
Chłodziarka do wina MPM 48-CW-48
0 zł
698 zł - najniższa cena
Kup teraz 698 zł
Chłodziarka do wina HYUNDAI VIN8G
Chłodziarka do wina HYUNDAI VIN8G
0 zł
699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 699.99 zł
Advertisement

Jednocześnie ustawa przewiduje niewielką rekompensatę w postaci obniżki podatku bankowego. Obecna stawka wynosząca 0,0366 proc. podstawy opodatkowania zostanie zmniejszona o około 10 proc. w 2027 roku (do 0,0329 proc.), a od 2028 roku łącznie o 20 proc. (do 0,0293 proc.).​

Odrzucone zostały poprawki zgłoszone przez klub PiS, które miały wyłączyć z podwyżki banki spółdzielcze oraz SKOK-i. Wycofano również poprawki PSL zmierzające do zastosowania dla banków spółdzielczych niższych stawek podatkowych.​

Argumentem sprawiedliwość społeczna

Minister finansów Andrzej Domański uzasadniał podwyżkę względami sprawiedliwości społecznej oraz potrzebą zwiększenia wydatków na obronność i służbę zdrowia. Według szacunków Ministerstwa Finansów dodatkowe wpływy do budżetu wyniosą 6,6 mld zł w 2026 roku, 4,7 mld zł w 2027 roku oraz 1-2 mld zł rocznie w latach kolejnych.​

Sektor bankowy stanowczo protestuje przeciwko podwyżce, podkreślając nierówne traktowanie w porównaniu z innymi branżami, które pozostają przy 19-proc. stawce CIT. Szczególnie dotkliwe będą skutki dla banków spółdzielczych, które mimo posiadania jedynie 7 proc. aktywów sektora, poniosą aż 18 proc. kosztów całego podatku.

Ustawa trafi teraz do Senatu, a następnie na biurko prezydenckie. Jeśli zostanie podpisana, nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku.​

Image
telepolis
banki Ministerstwo Finansów podatek bankowy cit dla banków
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis
Źródła tekstu: Rzeczpospolita, TVN24