Sejm przegłosował wyższy CIT dla banków. Co dalej?

W 2026 roku aż 30%, a potem stabilizacja

Za przyjęciem ustawy głosowało 238 posłów, przeciw było 187, a 18 wstrzymało się od głosu.​ Harmonogram podwyżek przedstawia się następująco: w 2026 roku banki zapłacą aż 30 proc. CIT, w 2027 roku stawka spadnie do 26 proc., a od 2028 roku ustabilizuje się na poziomie 23 proc.

Dla małych podmiotów rozpoczynających działalność, których przychody nie przekraczają 2 mln euro, preferencyjna stawka wzrośnie z obecnych 9 proc. do docelowych 13 proc., przy analogicznym przebiegu podwyżek w latach przejściowych – 20 proc. w 2026 roku i 16 proc. w 2027 roku.​

Jednocześnie ustawa przewiduje niewielką rekompensatę w postaci obniżki podatku bankowego. Obecna stawka wynosząca 0,0366 proc. podstawy opodatkowania zostanie zmniejszona o około 10 proc. w 2027 roku (do 0,0329 proc.), a od 2028 roku łącznie o 20 proc. (do 0,0293 proc.).​

Odrzucone zostały poprawki zgłoszone przez klub PiS, które miały wyłączyć z podwyżki banki spółdzielcze oraz SKOK-i. Wycofano również poprawki PSL zmierzające do zastosowania dla banków spółdzielczych niższych stawek podatkowych.​

Argumentem sprawiedliwość społeczna

Minister finansów Andrzej Domański uzasadniał podwyżkę względami sprawiedliwości społecznej oraz potrzebą zwiększenia wydatków na obronność i służbę zdrowia. Według szacunków Ministerstwa Finansów dodatkowe wpływy do budżetu wyniosą 6,6 mld zł w 2026 roku, 4,7 mld zł w 2027 roku oraz 1-2 mld zł rocznie w latach kolejnych.​

Sektor bankowy stanowczo protestuje przeciwko podwyżce, podkreślając nierówne traktowanie w porównaniu z innymi branżami, które pozostają przy 19-proc. stawce CIT. Szczególnie dotkliwe będą skutki dla banków spółdzielczych, które mimo posiadania jedynie 7 proc. aktywów sektora, poniosą aż 18 proc. kosztów całego podatku.