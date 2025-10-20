WhatsApp mówi basta i wywala to z aplikacji. Padła konkretna data

Chatboty są dostępne już niemal wszędzie. Kontakt z nimi mamy w serwisach społecznościowych, aplikacjach, komunikatorach i wielu różnych usługach. Mają być dla nas pomocą. Jednak WhatsApp uznał, że to już za dużo. Firma banuje chatboty firm trzecich. Jednocześnie zostawia swojego własnego.

Dalsza część tekstu pod wideo

WhatsApp banuje chatboty

Firma meta zmieniła "zasady i warunki" korzystania z komunikatora WhatsApp. W nowym regulaminie znajduje się zapis, z którego wynika, że chatboty firm trzecich będą zakazane w aplikacji. W ostatnich miesiącach pojawiło się ich całkiem sporo od ChatGPT, przez Perplexity i na mniej popularnych rozwiązaniach kończąc, np. Luzia.

duże modele językowe, generatywne platformy sztucznej inteligencji, asystenci sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia lub podobne technologie” będą miały zakaz dostępu do rozwiązania WhatsApp Business Solution lub korzystania z niego, „gdy technologie te stanowią podstawową (a nie dodatkową lub pomocniczą) funkcjonalność udostępnianą do użytku. czytamy w nowym regulaminie WhatsApp.