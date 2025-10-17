BBC News Polska od teraz za darmo na Onecie
Od 16 października 2025 roku użytkownicy największego polskiego portalu informacyjnego mogą korzystać z treści BBC News Polska w ramach nowej umowy syndykacyjnej między brytyjskim gigantem medialnym a Ringier Axel Springer Polska. To historyczne porozumienie pozycjonuje Onet jako kluczowego partnera BBC World Service w Polsce.
Zakres współpracy
Treści BBC News Polska – zarówno artykuły tekstowe, jak i materiały wideo – są teraz dostępne na stronie głównej Onetu oraz w dedykowanej sekcji oznaczonej jako BBC News Polska. Dla użytkowników oznacza to dostęp do niezależnych, bezstronnych wiadomości przygotowywanych przez znanych dziennikarzy BBC, w tym Kasię Maderę i Tomasza Schafernakera.
To ekscytujące partnerstwo pozycjonuje Onet jako naszego kluczowego partnera w Polsce. Współpraca z Onetem pomoże BBC World Service dotrzeć do nowych odbiorców, dostarczając polskojęzycznym użytkownikom rzetelne wiadomości i analizy oraz przeciwdziałać dezinformacji.
Onet chce w ten sposób walczyć z dezinformacją
Uruchomienie polskojęzycznego serwisu BBC – pierwszego nowego serwisu językowego BBC od sześciu lat – jest bezpośrednią odpowiedzią na zalew dezinformacji oraz nieustające ataki na wolność mediów, demokrację i bezpieczeństwo w regionie.
Od startu 24 czerwca 2025 roku BBC News Polska zgromadziło tygodniową publiczność przekraczającą 250 tysięcy użytkowników na swoich platformach cyfrowych, w tym bbc.com/polska oraz na Facebooku i Instagramie.