Samorost 3 do pobrania za darmo na Androida i iOS
Miłośnicy artystycznych przygodówek mają powód do radości. Studio Amanita Design, znane z takich tytułów jak Machinarium czy Botanicula, ponownie zaprasza graczy w niezwykłą podróż dzięki grze Samorost 3. Tym razem jednak można ją pobrać całkowicie za darmo w Epic Games Store – idealna okazja, by doświadczyć jednego z najpiękniejszych dzieł indie ostatnich lat.
Samorost 3 za darmo w Epic Games Store – cudowna podróż przez wszechświat Amanita Design
Samorost 3 to poetycka gra przygodowa z gatunku „wskaż i stuknij”, w której nie ma miejsca na pośpiech ani agresję – zamiast tego króluje cisza, kontemplacja i magia nieznanych światów. Gracz wciela się w małego kosmicznego gnoma, który wyrusza w pełną tajemnic podróż, starając się odkryć swoje pochodzenie. Pomaga mu w tym magiczny flet, który pewnego dnia spada z nieba i staje się kluczem do przeszłości oraz bramą do innych planet.
Każdy etap tej gry to małe dzieło sztuki. Scenerie stworzone są z połączenia fotografii, miniaturowych modeli i cyfrowych ilustracji – charakterystyczny styl Amanita Design sprawia, że nawet bez słów historia jest głęboka i emocjonująca. Na gracza czekają dziewięć zróżnicowanych planet pełnych zagadek logicznych, dziwnych mechanizmów i osobliwych istot – od mnichów po mechaniczne stworzenia. Wszystko to dopowiada subtelna, ambientowa muzyka skomponowana przez Tomáša „Floexa” Dvořáka, budująca atmosferę melancholii i zachwytu.
W Samorost 3 nie ma klasycznych dialogów, punktacji czy pośpiechu. To gra, która zachęca do obserwacji, eksperymentowania i delektowania się każdym pikselem. Jej siłą jest prostota połączona z niezwykłą wyobraźnią twórców – doświadczenie, które trudno porównać z czymkolwiek innym.
Gra jest zupełnie za darmo, ale wymaga zainstalowania Epic Games Store
Teraz ta nagradzana produkcja jest dostępna za darmo w Epic Games Store. Wystarczy zalogować się na swoje konto i dodać grę do biblioteki, by zatrzymać ją na zawsze.
Aby tego dokonać, należy wejść na stronę sklepu pod tym adresem i nacisnąć przycisk pobierz na górze strony, a następnie zainstalować pobrany plik sklepu a aplikacjami. Samorost 3 powita Was natychmiast po włączeniu aplikacji. Do instalacji konieczne jest nadanie uprawnienia do instalowania aplikacji z nieznanych źródeł. Regularna cena gry to 29,99 zł, a Epic rozdaje tego typu perełki właściwie każdego tygodnia.