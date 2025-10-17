Samorost 3 do pobrania za darmo na Androida i iOS

Samorost 3 za darmo w Epic Games Store – cudowna podróż przez wszechświat Amanita Design

Samorost 3 to poetycka gra przygodowa z gatunku „wskaż i stuknij”, w której nie ma miejsca na pośpiech ani agresję – zamiast tego króluje cisza, kontemplacja i magia nieznanych światów. Gracz wciela się w małego kosmicznego gnoma, który wyrusza w pełną tajemnic podróż, starając się odkryć swoje pochodzenie. Pomaga mu w tym magiczny flet, który pewnego dnia spada z nieba i staje się kluczem do przeszłości oraz bramą do innych planet.

Każdy etap tej gry to małe dzieło sztuki. Scenerie stworzone są z połączenia fotografii, miniaturowych modeli i cyfrowych ilustracji – charakterystyczny styl Amanita Design sprawia, że nawet bez słów historia jest głęboka i emocjonująca. Na gracza czekają dziewięć zróżnicowanych planet pełnych zagadek logicznych, dziwnych mechanizmów i osobliwych istot – od mnichów po mechaniczne stworzenia. Wszystko to dopowiada subtelna, ambientowa muzyka skomponowana przez Tomáša „Floexa” Dvořáka, budująca atmosferę melancholii i zachwytu.

W Samorost 3 nie ma klasycznych dialogów, punktacji czy pośpiechu. To gra, która zachęca do obserwacji, eksperymentowania i delektowania się każdym pikselem. Jej siłą jest prostota połączona z niezwykłą wyobraźnią twórców – doświadczenie, które trudno porównać z czymkolwiek innym.

Gra jest zupełnie za darmo, ale wymaga zainstalowania Epic Games Store

Teraz ta nagradzana produkcja jest dostępna za darmo w Epic Games Store. Wystarczy zalogować się na swoje konto i dodać grę do biblioteki, by zatrzymać ją na zawsze.