Nowe narzędzie Meta zapewni rodzicom spokojny sen. Także więcej władzy

Będzie można zablokować niechcianego chatbota

Już od przyszłego roku, Instagram umożliwi rodzicom nastolatków nakładanie blokady czatowania z postaciami sterowanymi przez sztuczną inteligencję.

Po niesamowicie entuzjastycznym wprowadzeniu chatbotów ze sztuczną inteligencją na całym świecie, nadszedł czas na chwilę refleksji i konkretnych działań ochronnych. W myśl, zasady "co za dużo to niezdrowo", Meta ogłosiła nowe możliwości dla rodziców, którzy powinni wiedzieć, w jaki sposób ich pociechy rozmawiają z cyfrowymi postaciami. Firma ustaliła, że potrzebne są pewne ograniczenia dotyczące korzystania z chatbotów, szczególnie dla nieletnich. I najlepiej, jeśli rodzice będą mogli decydować, w jakim zakresie nastolatki powinny z nich korzystać.

Meta

Decyzja ta idealnie wpisuje się w ostatnie działania Meta, które mają na celu poprawę wizerunku po niepokojących doniesieniach o romantycznych interakcjach swoich narzędzi z nieletnimi i rosnącym zainteresowaniem wpływu chatbotów na nastolatków.

Nowe funkcje pozwolą rodzicom całkowicie uniemożliwić dzieciom kontakt z chatbotami AI lub zablokować dostęp do konkretnych modeli, których nie lubią. czytamy na blogu Meta.