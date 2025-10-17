Aplikacje

Nowe narzędzie Meta zapewni rodzicom spokojny sen. Także więcej władzy

Meta daje więcej możliwości kontroli rodzicielskich dla korzystania ze sztucznej inteligencji przez nastolatków. Od przyszłego roku Instagram da do ręki rodziców nowe potężne narzędzie.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:26
Będzie można zablokować niechcianego chatbota

Już od przyszłego roku, Instagram umożliwi rodzicom nastolatków nakładanie blokady czatowania z postaciami sterowanymi przez sztuczną inteligencję. 

Po niesamowicie entuzjastycznym wprowadzeniu chatbotów ze sztuczną inteligencją na całym świecie, nadszedł czas na chwilę refleksji i konkretnych działań ochronnych. W myśl, zasady "co za dużo to niezdrowo", Meta ogłosiła nowe możliwości dla rodziców, którzy powinni wiedzieć, w jaki sposób ich pociechy rozmawiają z cyfrowymi postaciami. Firma ustaliła, że potrzebne są pewne ograniczenia dotyczące korzystania z chatbotów, szczególnie dla nieletnich. I najlepiej, jeśli rodzice będą mogli decydować, w jakim zakresie nastolatki powinny z nich korzystać. 

Meta

Decyzja ta idealnie wpisuje się w ostatnie działania Meta, które mają na celu poprawę wizerunku po niepokojących doniesieniach o romantycznych interakcjach swoich narzędzi z nieletnimi i rosnącym zainteresowaniem wpływu chatbotów na nastolatków.

Nowe funkcje pozwolą rodzicom całkowicie uniemożliwić dzieciom kontakt z chatbotami AI lub zablokować dostęp do konkretnych modeli, których nie lubią.

czytamy na blogu Meta. 

Meta obiecała także, że rodzice otrzymają także pewien rodzaj "wglądu" w sposób, w jaki dzieci korzystają ze sztucznej inteligencji. W tym temacie jednak nie ujawniła jeszcze zbyt wielu szczegółów. Ale można się domyślać, że "wgląd" będzie stanowił rodzaj pewnego podsumowania tematów, o których ich dzieci rozmawiają z postaciami AI. 

Zródła zdjęć: Iren_Geo / Shutterstock
Źródła tekstu: theverge.com, Meta