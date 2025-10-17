Aplikacje

Pinterest idzie pod prąd. Nowa aktualizacja jest nam jednak potrzebna

Pinterest trochę idzie pod prąd. I to się bardzo chwali. Właśnie wprowadził aktualizację, która działa przeciwko sztucznej inteligencji. To krok w kierunku oczyszczania mediów społecznościowych, o którym nie wiedzieliśmy nawet, że jest potrzebne.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:14
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Pinterest idzie pod prąd. Nowa aktualizacja jest nam jednak potrzebna

Już potrzebujemy detoksu od treści AI?

Jeśli czujesz, że kanały, które obserwujesz wręcz kipią sztucznością i zbędnymi treściami generowanymi przez sztuczną inteligencję, to z pewnością spodoba ci się najnowsza aktualizacja Pinteresta. Platforma wprowadza narzędzia, które pozwolą skutecznie ograniczyć tego typu treści. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Pinterest ogłosił wprowadzenie nowego zestawu narzędzi dla użytkowników, które pomogą im zarządzać generatywnymi treściami AI w swoich kanałach. Okazuje się, że użytkownicy bardzo tego potrzebowali. Wielu z nich już od jakiegoś czasu głośno narzekało na zalew Pinów generowanych (lub mocno edytowanych przez AI), które ich zdaniem zdominowały platformę, zastępując prace tworzone przez ludzi.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/512GB 6.2" 120Hz Granatowy SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/512GB 6.2" 120Hz Granatowy SM-S931
0 zł
3899 zł - najniższa cena
Kup teraz 3899 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Tytan naturalny
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Tytan naturalny
0 zł
6999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6999.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max 512GB 5G 6.7" 120Hz Tytan Czarny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max 512GB 5G 6.7" 120Hz Tytan Czarny (CPO) 2x eSIM
0 zł
6399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6399.99 zł
Advertisement

Gen AI Labels nadchodzi 

Nowe narzędzia bazują na inicjatywie "Gen AI Labels", którą Pinterest wprowadził jeszcze na początku roku. Jak to działa w praktyce?

Jeśli przyjrzymy się Pinowi nieco bardziej wnikliwie, zauważymy, że obrazy wykryte jako wygenerwane lub wyedytowane przez sztuczną inteligencję będą wyświetlały etykietę: "Zmodyfikowane przez sztuczną inteligencję" w lewym dolnym rogu. 

Użytkownicy dostaną możliwość zarządzania Pinami, jeśli życzą sobie widzieć mniej pinów oznaczonych jako te wygenerowane z udziałem AI, wystarczy, że to zaznaczą w menu z trzema kropkami. Mogą też w tym celu wybierać stosowne kategorie.

Narzędzie to jest bardzo potrzebne, nie tyle jest funkcją samą w sobie, co wręcz narzędziem przetrwania dla niektórych. Dając użytkownikom kontrolę, Pinterest stara się zachować przewagę treści tworzonych przez człowieka nad szumem informacyjnym. Jeśli to się sprawdzi, narzędzie to pomoże w utrzymaniu zaufania, zmniejszeniu bałaganu oraz zapewnieniu, że prawdziwi twórcy nadal znajdą odbiorców. Chodzi też o to, aby Pinterest nie stał się platformą doświadczalną dla taniego spamu obrazkowego opartego na AI. 

Image
telepolis
Pinterest sztuczna inteligencja za darmo generatywna ai
Zródła zdjęć: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock
Źródła tekstu: digitaltrends.com