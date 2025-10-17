Konta

Unia zmusza banki do zmian. Nowe przepisy wpłyną na przelewy

9 października 2025 roku w życie weszły przepisy, które wprowadzają nowe możliwości oraz wymogi względem przelewów w strefie euro. Wpłyną one również na polskie banki.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:27
W życie weszło unijne rozporządzenie IPR (Instant Payments Regulation), które stawia nowe wymogi względem wszystkich europejskich banków, które realizują przelewy w euro.

Przelewy w euro po nowemu

Nowe przepisy weszły w życie 9 października. Przede wszystkim wszyscy dostawcy usług płatniczych w euro muszą obowiązkowo oferować przelewy natychmiastowe.

Te mają działać 7 dni w tygodniu, we wszystkich dostępnych kanałach, czyli przez aplikację mobilną, serwis internetowy, a także w oddziale. Taki przelew musi być zrealizowany w ciągu zaledwie 10 sekund. Jeśli tak się nie stanie, to pieniądze wrócą na konto nadawcy. Co ważne, koszt przelewu błyskawicznego nie może być wyższy niż zwykłego przelewu.

Poza tym dostawcy usług płatniczych muszą też obowiązkowo wprowadzić system VoP (Verification of Payee), który służy do weryfikowania odbiorcy przelewu. Jeśli te nie zgadzają się z danymi bankowymi, to płatnik już przed dokonaniem płatności będzie otrzymywał ostrzeżenie o ryzyku oszustwa. Jeśli nazwa będzie podobna (np. inne znaki diakrytyczne), to bank ma pokazać nadawcy rzeczywistą nazwę odbiorcy przelewu.

Polskie banki mają obowiązek wprowadzić natychmiastowe przelewu w euro do 9 stycznia 2027 roku. Natomiast weryfikacja odbiorcy mus działać najpóźniej 9 lipca 2027 roku. W tym samym czasie nastąpi zrównanie cen przelewów standardowych i natychmiastowych. Warto podkreślić, że przepisy na razie dotyczą tylko transakcji w euro. Wdrożeniem odpowiednich systemów zajmie się Krajowa Izba Rozliczeniowa.

telepolis
Przelewy szybkie przelewy w Euro Instant Payments Regulation przelewy zagraniczne przelewy w euro Verification of Payee
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Bankier.pl