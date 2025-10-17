Unia zmusza banki do zmian. Nowe przepisy wpłyną na przelewy

W życie weszło unijne rozporządzenie IPR (Instant Payments Regulation), które stawia nowe wymogi względem wszystkich europejskich banków, które realizują przelewy w euro.

Przelewy w euro po nowemu

Nowe przepisy weszły w życie 9 października. Przede wszystkim wszyscy dostawcy usług płatniczych w euro muszą obowiązkowo oferować przelewy natychmiastowe.

Te mają działać 7 dni w tygodniu, we wszystkich dostępnych kanałach, czyli przez aplikację mobilną, serwis internetowy, a także w oddziale. Taki przelew musi być zrealizowany w ciągu zaledwie 10 sekund. Jeśli tak się nie stanie, to pieniądze wrócą na konto nadawcy. Co ważne, koszt przelewu błyskawicznego nie może być wyższy niż zwykłego przelewu.

Poza tym dostawcy usług płatniczych muszą też obowiązkowo wprowadzić system VoP (Verification of Payee), który służy do weryfikowania odbiorcy przelewu. Jeśli te nie zgadzają się z danymi bankowymi, to płatnik już przed dokonaniem płatności będzie otrzymywał ostrzeżenie o ryzyku oszustwa. Jeśli nazwa będzie podobna (np. inne znaki diakrytyczne), to bank ma pokazać nadawcy rzeczywistą nazwę odbiorcy przelewu.