Banki w Polsce muszą wziąć na wstrzymanie. Sąd zadecydował

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował informację na temat wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten podtrzymał wcześniejszą decyzję urzędu, a jest ona ważna dla klientów polskich banków. Tłumaczymy, o co chodzi.

Sąd po stronie UODO

Sprawa dotyczyła dwóch niedoszłych klientów Alior Banku oraz SKOK Stefczyka. W obu przypadkach złożyli oni we wskazanych instytucjach wnioski kredytowe. Te były weryfikowane w Biurze Informacji Kredytowej. Problem w tym, że w obu przypadkach nie doszło ostatecznie do podpisania umowy. Pomimo tego banki odmówiły usunięcia danych niedoszłych klientów i nadal przetwarzały ich dane.

W związku z tym Prezes UODO stwierdził, że takie działanie jest bezprawne. Banki mają prawo przetwarzać dane klientów, ale tylko w momencie przetwarzania wniosku kredytowego. Natomiast banki upierały się, że mogą to robić również wtedy, gdy nie doszło do zawarcia umowy.

W sprawie SKOK NSA zauważył, że wszelkie regulacje znoszące ochronę danych osobowych muszą być odczytywane i wykładane ściśle, z uwzględnieniem funkcji jakiej mają służyć. Przy udzielaniu kredytu instytucje finansowe mają podstawę prawną do przetwarzania danych. Muszą bowiem ocenić zdolność kredytową. Jednak w sytuacji, gdy w następstwie złożenia wniosku kredytowego nie dochodzi do zawarcia umowy kredytowej brak jest ustawowych przesłanek legalizujących dalsze przetwarzanie danych osobowych. twierdzi UODO.