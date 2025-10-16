Pekao mówi papa. Tak telefonu na kartę już nie doładujesz

Bank Pekao zmienia dostawcę doładowań

Centrum Kart S.A. jest partnerem Banku Pekao w procesie doładowań numerów na kartę wyłącznie do 28 października. Dotyczy to doładowań realizowanych w serwisie Pekao24, aplikacji PeoPay i PeoPay Kids.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bank ostrzega, że w związku z tym wszystkie doładowania cykliczne, zlecone do 28.10.2025 r. do realizacji przez Centrum Kart S.A. zostaną usunięte z dniem 29.10.2025 r. Warto o tym pamiętać, jeśli doładowujemy w ten sposób konto własne czy bliskiej osoby — automat nie zadziała.

Mogą być problemy z fakturami

Jak uprzedza Bank Pekao, otrzymanie faktur za doładowania zrealizowane do 28 października będzie utrudnione i wymagany będzie kontakt w trybie reklamacyjnym.

Aby otrzymać fakturę za doładowanie telefonu na kartę zrealizowane do 28.10.2025 r należy wysłać na adres [email protected] wiadomość e-mail, wraz z niezbędnymi danymi. Muszą się tam znaleźć: numer telefonu, który został doładowany, data doładowania, kwota doładowania, numer transakcji (znajdziesz w szczegółach transakcji), a do tego dane do wystawienia faktury VAT.

W przypadku tych ostatnich dla osoby fizycznej jest to imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wraz z miejscowością i kodem pocztowym. Z kolei w przypadku firmy to pełna nazwa firmy, adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość) oraz numer NIP.

Co dalej z doładowaniami numerów na kartę?

I tutaj bank ma dobrą wiadomość, po szybkim oderwaniu Centrum Kart S.A, niczym plaster, od systemów Pekao, pojawi się natychmiast nowy partner. Od 29.10.2025 r. doładowania telefonów na kartę zlecane w serwisie Pekao24, aplikacji PeoPay i PeoPay Kids będą realizowane przez Autopay Sp. z o.o.