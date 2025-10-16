Konta

Pekao mówi papa. Tak telefonu na kartę już nie doładujesz

To już ostatnie podrygi funkcji doładowań telefonów w ofertach na kartę realizowanych przez klientów Banku Pekao w obecnej formie. Zostały niespełna 2 tygodnie na przygotowanie się.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 16:25
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Pekao mówi papa. Tak telefonu na kartę już nie doładujesz

Bank Pekao zmienia dostawcę doładowań

Centrum Kart S.A. jest partnerem Banku Pekao w procesie doładowań numerów na kartę wyłącznie do 28 października. Dotyczy to doładowań realizowanych w serwisie Pekao24, aplikacji PeoPay i PeoPay Kids.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bank ostrzega, że w związku z tym wszystkie doładowania cykliczne, zlecone do 28.10.2025 r. do realizacji przez Centrum Kart S.A. zostaną usunięte z dniem 29.10.2025 r. Warto o tym pamiętać, jeśli doładowujemy w ten sposób konto własne czy bliskiej osoby — automat nie zadziała.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon XIAOMI Redmi 15C 4G 4/128GB 6.9" 120Hz Zielony
Smartfon XIAOMI Redmi 15C 4G 4/128GB 6.9" 120Hz Zielony
0 zł
479 zł - najniższa cena
Kup teraz 479 zł
Smartfon XIAOMI 15T Pro 5G 12/512GB 6.83" 144Hz Szary
Smartfon XIAOMI 15T Pro 5G 12/512GB 6.83" 144Hz Szary
0 zł
3699 zł - najniższa cena
Kup teraz 3699 zł
Smartfon XIAOMI Redmi 15 6/128GB 6.9" 144Hz Tytanowy
Smartfon XIAOMI Redmi 15 6/128GB 6.9" 144Hz Tytanowy
0 zł
619 zł - najniższa cena
Kup teraz 619 zł
Advertisement

Mogą być problemy z fakturami

Jak uprzedza Bank Pekao, otrzymanie faktur za doładowania zrealizowane do 28 października będzie utrudnione i wymagany będzie kontakt w trybie reklamacyjnym

Aby otrzymać fakturę za doładowanie telefonu na kartę zrealizowane do 28.10.2025 r należy wysłać na adres [email protected] wiadomość e-mail, wraz z niezbędnymi danymi. Muszą się tam znaleźć: numer telefonu, który został doładowany, data doładowania, kwota doładowania, numer transakcji (znajdziesz w szczegółach transakcji), a do tego dane do wystawienia faktury VAT.

W przypadku tych ostatnich dla osoby fizycznej jest to imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wraz z miejscowością i kodem pocztowym. Z kolei w przypadku firmy to pełna nazwa firmy, adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość) oraz numer NIP.

Co dalej z doładowaniami numerów na kartę?

I tutaj bank ma dobrą wiadomość, po szybkim oderwaniu Centrum Kart S.A, niczym plaster, od systemów Pekao, pojawi się natychmiast nowy partner. Od 29.10.2025 r. doładowania telefonów na kartę zlecane w serwisie Pekao24, aplikacji PeoPay i PeoPay Kids będą realizowane przez Autopay Sp. z o.o.

Od 29.10.2025 r. będzie można też ponownie zapisać doładowania cykliczne z realizacją przez nowego operatora. Jednocześnie w przypadku doładowań zleconych po 28.10.2025 r. fakturę można zamówić na https://faktury.autopay.pl/.

Image
telepolis
pekao Pekao24 peopay Autopay bank pekao PeoPay Kids doładowanie konta Centrum Kart S.A.
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis
Źródła tekstu: Pekao S.A., oprac. wł