ZUS rezygnuje z przymusu. Koniec kłopotów, przynajmniej z tym jednym

Koniec z papierami dla ZUS, wystarczą deklaracje cyfrowe. Prezydent podpisał deregulacyjną ustawę, która znosi istniejący od lat, dość uciążliwy obowiązek obejmujący firmy.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:54
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która znosi obowiązek przechowywania papierowych deklaracji zgłoszeniowych ubezpieczeń społecznych wysłanych do ZUS. To koniec uciążliwego wymogu dla przedsiębiorców, zobowiązanych dotąd do pięcioletniej archiwizacji dokumentów, które i tak istniały w systemach elektronicznych.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ma charakter deregulacyjny i wejdzie w życie po publikacji w Dzienniku Ustaw. Zmiana obejmuje wszystkich płatników składek, którzy przekazują zgłoszenia do ZUS drogą elektroniczną.

Dotychczas przedsiębiorcy musieli trzymać w archiwach wydrukowane deklaracje wraz z podpisami – mimo że identyczne dane były dostępne w systemach ZUS i płatnika. Obowiązek ten był postrzegany jako nadmiarowy i miał też wymierny, negatywny wpływ na działalność firm – generował dodatkowe koszty związane z archiwizacją, wymagał też wydzielenia miejsca na papierowe kopie danych, które i tak były już zapisane w systemach informatycznych. Nowe przepisy likwidują ten obowiązek, co przyniesie realne oszczędności i uprości biurokrację w firmach.

Resort rodziny podkreśla, że to odpowiedź na wieloletnie postulaty środowisk biznesowych. Zniesienie archaicznego wymogu to także kolejny krok w stronę dalszej cyfryzacji administracji publicznej. Od teraz przedsiębiorcy będą mogli w pełni polegać na elektronicznych platformach, takich jak PUE ZUS, bez potrzeby utrzymywania kosztownych papierowych archiwów.

telepolis
Zródła zdjęć: Mateusz Golab / Shutterstock
Źródła tekstu: PAP, Super Biznes