ZUS rezygnuje z przymusu. Koniec kłopotów, przynajmniej z tym jednym
Koniec z papierami dla ZUS, wystarczą deklaracje cyfrowe. Prezydent podpisał deregulacyjną ustawę, która znosi istniejący od lat, dość uciążliwy obowiązek obejmujący firmy.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która znosi obowiązek przechowywania papierowych deklaracji zgłoszeniowych ubezpieczeń społecznych wysłanych do ZUS. To koniec uciążliwego wymogu dla przedsiębiorców, zobowiązanych dotąd do pięcioletniej archiwizacji dokumentów, które i tak istniały w systemach elektronicznych.
Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ma charakter deregulacyjny i wejdzie w życie po publikacji w Dzienniku Ustaw. Zmiana obejmuje wszystkich płatników składek, którzy przekazują zgłoszenia do ZUS drogą elektroniczną.
Dotychczas przedsiębiorcy musieli trzymać w archiwach wydrukowane deklaracje wraz z podpisami – mimo że identyczne dane były dostępne w systemach ZUS i płatnika. Obowiązek ten był postrzegany jako nadmiarowy i miał też wymierny, negatywny wpływ na działalność firm – generował dodatkowe koszty związane z archiwizacją, wymagał też wydzielenia miejsca na papierowe kopie danych, które i tak były już zapisane w systemach informatycznych. Nowe przepisy likwidują ten obowiązek, co przyniesie realne oszczędności i uprości biurokrację w firmach.
Resort rodziny podkreśla, że to odpowiedź na wieloletnie postulaty środowisk biznesowych. Zniesienie archaicznego wymogu to także kolejny krok w stronę dalszej cyfryzacji administracji publicznej. Od teraz przedsiębiorcy będą mogli w pełni polegać na elektronicznych platformach, takich jak PUE ZUS, bez potrzeby utrzymywania kosztownych papierowych archiwów.