Sprzęt

TeamGroup z nowym SSD. To najszybsza propozycja na rynku

Dobrze znane połączenie układów Phison + Micron, ale zupełnie nowy poziom wydajności. Czy to możliwe? Zdaniem Tajwańczyków tak!

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:30
1
Jeden z czołowych producentów na rynku pamięci, tajwańska firma TeamGroup, poinformował o rozszerzeniu swojego portfolio. Mowa o kolejnym nośniku półprzewodnikowym w standardzie PCI Express 5.0 x4, który podnosi poprzeczkę wydajności jeszcze wyżej. Przynajmniej według zapewnień z komunikatu prasowego.

Brak tutaj dużego radiatora czy aktywnego chłodzenia

TeamGroup T-Force Z54E to propozycja w formacie M.2 2280, która korzysta z kontrolera Phison E28 wykonanego w litografii 6 nm od TSMC oraz 232-warstowych kości typu 3D TLC NAND. Co prawda nie zdradzono dostawcy pamięci, ale wszystko wskazuje na amerykańską firmę Micron.

Deklarowane prędkości sięgają do 14 900 MB/s dla odczytu oraz 14 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Mowa więc o najszybszym na rynku SSD, gdyż konkurencja wciąż obiecuje maksymalnie 14 800 MB/s. Biorąc jednak pod uwagę zastosowane podzespoły trudno w to uwierzyć.

Na rynek trafią trzy pojemności - 1, 2 i 4 TB. Oznacza to, że osoby szukające dysku 8 TB nadal będą miały do wyboru tylko Samsunga 9100 Pro lub SSD PCIe 4.0 x4. Niestety TeamGroup nie zdradził sugerowanej ceny w Europie, ale chwali się 5-letnim okresem gwarancyjnym. Ograniczony jest on jednak współczynnikiem zapisanych danych - kolejno 600, 1200 i 2400 TBW.

telepolis
Zródła zdjęć: TeamGroup
Źródła tekstu: TeamGroup, oprac. własne