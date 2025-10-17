TeamGroup z nowym SSD. To najszybsza propozycja na rynku

Jeden z czołowych producentów na rynku pamięci, tajwańska firma TeamGroup, poinformował o rozszerzeniu swojego portfolio. Mowa o kolejnym nośniku półprzewodnikowym w standardzie PCI Express 5.0 x4, który podnosi poprzeczkę wydajności jeszcze wyżej. Przynajmniej według zapewnień z komunikatu prasowego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Brak tutaj dużego radiatora czy aktywnego chłodzenia

TeamGroup T-Force Z54E to propozycja w formacie M.2 2280, która korzysta z kontrolera Phison E28 wykonanego w litografii 6 nm od TSMC oraz 232-warstowych kości typu 3D TLC NAND. Co prawda nie zdradzono dostawcy pamięci, ale wszystko wskazuje na amerykańską firmę Micron.

Deklarowane prędkości sięgają do 14 900 MB/s dla odczytu oraz 14 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Mowa więc o najszybszym na rynku SSD, gdyż konkurencja wciąż obiecuje maksymalnie 14 800 MB/s. Biorąc jednak pod uwagę zastosowane podzespoły trudno w to uwierzyć.