iPhone 17 Pro to kameleon. Sam zmienia kolor i traci na wartości

Seria iPhone 17 Pro dopiero co weszła na rynek, a już mamy kolejną aferę z najnowszymi smartfonami Apple'a w roli głównej. W Internecie, począwszy od TikToka aż po Reddit, zaczęły pojawiać się zdjęcia i filmy zszokowanych użytkowników. Pokazują one, jak ich nowiutkie iPhone'y 17 Pro i Pro Max w kolorze "Kosmiczna Pomarańcza" (Cosmic Orange) w tajemniczy sposób zmieniają barwę na "Różowe Złoto" (Rose Gold).

Wygląda na to, że mamy do czynienia z realnym problemem, który internauci ochrzcili już mianem #colorgate.

Witaj #colorgate, kolejna afera na liście

Historia lubi się powtarzać. W 2010 roku przy iPhonie 4 mieliśmy #antennagate, gdy telefon gubił zasięg po "niewłaściwym" chwyceniu go w dłoń. Steve Jobs stwierdził wtedy, że użytkownicy po prostu źle go trzymają. Później był #bendgate i wyginające się w kieszeni iPhone'y 6 Plus, a także #batterygate, gdy Apple po cichu spowalniało starsze modele ze zużytymi bateriami.

W tym roku mieliśmy już #scratchgate, czyli problem z łatwo rysującą się obudową w ciemniejszych wersjach iPhone'a 17 Pro. Teraz do listy dołącza #colorgate. Na razie nie ma oficjalnego wyjaśnienia, ale eksperci wskazują na dwie możliwe przyczyny: uszkodzenia od promieniowania UV albo proces utleniania się materiału pod wpływem kontaktu ze skórą dłoni.

Ile to będzie kosztować?

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że problem może uderzyć właścicieli po kieszeni. Lee Elliot, ekspert z serwisu zajmującego się recyklingiem elektroniki, ostrzega, że taka wada może znacząco obniżyć wartość telefonu przy próbie jego odsprzedaży w przyszłości.

Firmy skupujące używane smartfony bardzo rygorystycznie oceniają ich stan wizualny. Każde przebarwienie, nawet minimalne, może spowodować zakwalifikowanie urządzenia do niższej kategorii, a co za tym idzie – obniżenie oferty. Według wstępnych szacunków, różnica w cenie odkupu między telefonem w idealnym stanie a takim z widocznymi przebarwieniami może wynieść nawet 268 dolarów, czyli ponad 1000 złotych.