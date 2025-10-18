Sprzęt

Kupujesz telewizor? Samsung dorzuci soundbar w niższej cenie. Czas ucieka

Planujesz zakup nowego telewizora? To idealny moment, by pomyśleć też o lepszym dźwięku.

Marian Szutiak (msnet)
17:55
Jeśli rozglądasz się za nowym telewizorem, to mamy dobrą wiadomość. W Samsungu trwa akcja, w której można trochę zaoszczędzić. Firma postanowiła ułatwić budowę kompletnego zestawu do kina domowego i oferuje rabat na swoje soundbary przy zakupie telewizora. Jest jednak jeden haczyk – trzeba się spieszyć, bo promocja trwa tylko do 26 października 2025 roku.

Zasady są banalnie proste. Idziesz do sklepu, wybierasz jeden z telewizorów Samsung objętych akcją, a producent daje Ci zniżkę na jeden z soundbarów: HW-Q930F, HW-Q800F, HW-QS700F lub HW-QS750F (dostępny wyłącznie w Media Expert). Akcja obowiązuje w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Neonet oraz x-kom, a także w sklepie internetowym Samsunga oraz w Samsung Brand Stores.

Zniżka to nie wszystko

Jasne, niższa cena to główny argument. Ale w tym przypadku chodzi o coś więcej niż tylko oszczędność. Jak przekonuje Samsung, decydując się na zestaw od jednego producenta, zyskujesz coś, czego nie da Ci połączenie sprzętów różnych marek – idealną współpracę.

Najlepszym przykładem ma być technologia Q-Symphony. W standardowym układzie po podłączeniu soundbara głośniki w telewizorze po prostu milkną. Tutaj jest inaczej. Samsung sprawił, że głośniki z TV i soundbara grają jednocześnie, tworząc znacznie potężniejszą i bardziej przestrzenną scenę dźwiękową. Efekt może być naprawdę świetny, zwłaszcza podczas oglądania filmów.

Poza dźwiękiem można zyskać też zwykłą, ludzką wygodę. Dostajesz jednego pilota do obsługi obu urządzeń. Koniec z bałaganem na stoliku i zastanawianiem się, którym pilotem zmienić głośność. Wszystko działa razem, od razu po wyjęciu z pudełka.

Jeśli więc i tak miałeś w planach nowy sprzęt RTV, to jedna z tych okazji, obok których trudno przejść obojętnie. Masz szansę nie tylko kupić świetny telewizor, ale od razu wyposażyć go w dopasowany dźwięk i to w niższej cenie. Pamiętaj tylko, że czas masz do przyszłej niedzieli.

