Pracujesz? Studiujesz? Rysujesz? Nieważne, co robisz – tego tabletu na pewno potrzebujesz

Podejrzewam, że wszyscy macie smartfona i jakiś komputer, które zupełnie zaspokajają wszystkie Wasze potrzeby. Pewnie zastanawiacie się, po kiego czorta mielibyście w ogóle myśleć o nowym tablecie. A ja Wam powiem, że jest ku temu co najmniej kilka dobrych powodów, z których być może sami nie zdajecie sobie sprawy. Powiem więcej: jest pięć dobrych powodów, by wybrać konkretnie ten model – nowego Huawei MatePad 12 X 2025.

1. To najbardziej uniwersalny sprzęt, jaki możesz kupić

Zacznę od tego, co osobiście w tabletach najbardziej sobie cenię i w czym nowy MatePad naprawdę bryluje: od uniwersalności. Jeśli jest jeden powód, dla którego chciałbym go mieć zawsze pod ręką, to dlatego, że z powodzeniem potrafi mi zastąpić kilka innych urządzeń.

Jeśli chcę na szybko sprawdzić coś w Internecie, wzięcie tabletu do ręki jest równie wygodne, co użycie telefonu. Tyle że na telefonie nie poprawię prezentacji w PowerPoincie, której potrzebuję do pracy, a na tablecie już tak. Zresztą mocno w tym pomaga dedykowana klawiatura Smart Keyboard, którą kupując Huawei MatePad 12 X dostajemy w zestawie bez żadnych dodatkowych opłat. Dodajmy do tego preinstalowany na urządzeniu pakiet WPS Office i dostajemy potężną maszynę do praktycznie wszystkich zastosowań biurowych, która nie ma się czego wstydzić nawet na tle „prawdziwych” laptopów.

Oprócz tego na tablecie mogę czytać książki jak na czytniku ebooków, a nawet robić odręczne notatki i tworzyć profesjonalne grafiki z pomocą rysika Huawei M-Pencil Pro. Mogę też oglądać filmy, a nawet edytować własne nagrania i tworzyć z nich perfekcyjny content na social media – np. z pomocą aplikacji Filmora. Nie mam w domu drugiego urządzenia, które w tylu różnych scenariuszach sprawdziłoby się tak dobrze.

A pewnie znalazłoby się sporo innych zastosowań, bo ogranicza nas tylko wyobraźnia i dostępność aplikacji. No a ta druga w sumie nie jest problemem, bo oprócz bogatej puli apek z AppGallery nie ma problemu, by instalować je z innych źródeł i uzyskać dostęp np. do aplikacji Google.

Mówiąc prościej, Huawei MatePad 12 X 2025 sprawdzi się i rano, kiedy do śniadania chcecie sobie obejrzeć jakiś film na YouTube czy obejrzeć wiadomości, sprawdzi się w pracy, kiedy musicie żonglować dziesiątkami dokumentów i milionem maili, a także wieczorem, kiedy pora odpocząć i „wychillować” z ulubioną książką czy jakimś dłuższym filmem. Jednocześnie cały czas możemy mieć go przy sobie i nawet nie musimy być przykuci do biurka. To taki jeden sprzęt, który potrafi zastąpić wszystkie inne.

2. To zupełnie nowy poziom produktywności

A idąc poniekąd za ciosem, to żadne inne urządzenie w domu nie pozwoli Wam osiągnąć takiego poziomu produktywności jak nowy MatePad 12 X. Tutaj bryluje szczególnie rysik M-Pencil Pro, którego w zestawie z urządzeniem możecie mieć za jedyne 300 zł, czyli blisko 250 zł taniej niż wynosi jego cena sugerowana.

To nie jest ani protez myszki, ani przebajerowany gadżet – to potężne narzędzie, które otwiera przed użytkownikiem zupełnie nowe możliwości. Urządzenie rozpoznaje ponad 16 000 stopni nacisku, czyli więcej niż niejeden tablet graficzny, oraz korzysta z łączności NearLink gwarantującej bardzo niskie opóźnienia.

Jak go wykorzystać? Do głowy przychodzi mi kilka różnych scenariuszy. Najbardziej oczywiste jest zrobienie sobie z MatePada 12 X dedykowanego tabletu graficznego. Sprawdzi się w tej roli doskonale, szczególnie że na pokładzie znajdziemy aplikację GoPaint. To artystyczny kombajn, dający dostęp do gigantycznej palety kreatywnych narzędzi, której pozazdrościć mógłby niejeden płatny konkurent. Bo właśnie – GoPaint jest zupełnie darmowy. Wystarczy tylko mieć odpowiedni tablet Huawei.

Prywatnie widzę jednak M-Pencil Pro głównie jako sposób na wygodne robienie odręcznych notatek. Błyskawiczny czas reakcji i bardzo dokładna funkcja rozpoznawania nacisku sprawiają, że rysik zachowuje się niemal identycznie do fizycznego długopisu. Ba, w zestawie znajdziemy nawet wymienne końcówki przeznaczone specjalnie do takich zastosowań. Jeśli więc nie przepadacie za pisaniem na klawiaturze, a wolicie pisać odręcznie, Huawei MatePad 12 X 2025 z M-Pencil Pro to prawdopodobnie najlepsze połączenie tych dwóch światów, jakie znajdziecie obecnie w sklepach.

3. Twój wzrok w końcu sobie odpocznie

A teraz szczerze: to ile godzin dziennie spędzacie przed ekranem? I bez oszukiwania – smartfon i telewizor też się liczą.

Podejrzewam, że dużo. Nowy Huawei MatePad 12 X 2025 nie zmieni może tego, ile czasu korzystacie z elektroniki, ale potrafi sprawić, że Wasz wzrok będzie to znosił znacznie lepiej. Wszystko za sprawą zastosowanego na pokładzie wyświetlacza PaperMatte o przekątnej 12”.

Co to jest? W teorii to po prostu bardzo dobry jakościowo panel IPS o wysokiej rozdzielczości 2,8K, odświeżaniu 144 Hz i ze świetnym odwzorowaniem kolorów. Został on jednak pokryty matową warstwą, która eliminuje refleksy pojawiające się na wyświetlaczu. Dokładnie rzecz biorąc to ma eliminować aż 99 procent zakłóceń świetlnych, czyli… no, dużo. To oznacza, że z urządzenia korzysta się znacznie wygodniej nawet, szczególnie kiedy mocniej przyświeci słońce. To także mniejsze obciążenie naszych dla naszych oczu, więc nawet długie sesje przed ekranem są znacznie mniej męczące.

Przy tym warto podkreślić, że redukcja odblasków to tylko jeden element układanki. Mówimy też o zredukowanej emisji niebieskiego światła i migotania, co potwierdzają certyfikaty przyznane przez TÜV Rheinland i SGS. Ba, sam fakt, że mamy do czynienia z tabletem, a nie smartfonem, to spora ulga dla wzroku – w końcu większy ekran mamy zwykle dalej od twarzy, co oznacza mniejszy wysiłek poświęcony na akomodację wzroku.

To z kolei otwiera zupełnie nowe możliwości. Przykładowo, Huawei MatePad 12 X jest jednym z nielicznych tabletów, który z powodzeniem sprawdza się w roli czytnika ebooków. Wrażenia z czytania książek niewiele odbiegają od korzystania z dedykowanego sprzętu z panelami e-ink, a w bonusie dostajemy pełne odwzorowanie kolorów i porządne odświeżanie. Z tego samego powodu MatePad to także doskonały sprzęt do nauki i robienia notatek, szczególnie w parze ze wspomnianym już wcześniej rysikiem Huawei M-Pencil Pro.

4. Skorzysta cała rodzina

Tablety bardzo często są kupowane jako sprzęt rodzinny i Huawei MatePad 12 X także się w tej roli świetnie odnajdzie. Ekosystem HarmonyOS to olbrzymia baza aplikacji, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie – od programów stricte produktywnych, np. aplikacji biurowych Microsoftu, poprzez popularne komunikatory aż po gry i aplikacje rozrywkowe. Ten sam sprzęt rano może służyć do szybkiej powtórki przed klasówką, a wieczorem do nadrobienia kilku odcinków serialu.

W tej roli pomaga fakt, że urządzenie ma całkiem rozbudowane funkcje kontroli rodzicielskiej. Dzięki funkcji Kącika dla dzieci na urządzeniu możemy ustawić specjalny profil, na którym dostępne będą wyłącznie wybrane przez nas treści oraz obowiązywać mogą limity czasu przed ekranem. W ten sposób możemy w odpowiedzialny sposób kontrolować, w jaki sposób nasze pociechy korzystają z tabletu oraz z Internetu i chronić je przed dostępem do nieodpowiednich czy nawet niebezpiecznych treści.

5. Nie musisz wydawać fortuny

Generalnie sporo atutów przemawia za wyborem Huawei MatePad 12 X jako sprzętu do… w sumie to wszystkiego. Tym bardziej miłą niespodzianką może się okazać cena urządzenia. Jak się okazuje, mimo naprawdę imponujących możliwości nowy tablet Huawei jest naprawdę rozsądnie wyceniony. Jego sugerowana cena detaliczna to 2499 zł i za te pieniądze dostajemy tablet i klawiaturę Smart Keyboard. U konkurencji same akcesoria tego typu potrafią kosztować czterocyfrowe kwoty – tu mamy je w gratisie.

A to tak naprawdę dopiero początek, bo w praktyce zapłacicie jeszcze mniej. W ramach promocji na premierę urządzenie można zgarnąć już za 2299 zł. Jedyny warunek jest taki, by wyrobić się z zakupem do 3 listopada 2025. Do tego kupując je w sklepie huawei.pl w prezencie czeka ją na Was słuchawki Huawei FreeBuds SE 3 za 0 zł. Do tego możecie zgarnąć rysik Huawei M-Pencil Pro za 300 zł.

To naprawdę atrakcyjna propozycja. Za nieco ponad 2000 zł dostajecie sprzęt, który w większości scenariuszy spokojnie zastąpi Wasz komputer, telefon, czytnik ebooków, a w porywach nawet telewizor. Do tego ma sporo unikalnych atutów, takich jak matowy wyświetlacz PaperMatte czy osługa rysika M-Pencil Pro, a w gratisie czeka na Was imponujący zestaw dodatków i akcesoriów. No i jest to inwestycja na lata – w końcu nikt nie każe Wam wymieniać tabletu co roku, szczególnie w przypadku modelu z wyższej półki.