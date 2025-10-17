Santander Bank Polska mówi wprost. W przypadku konta to najważniejsze
Santander Bank Polska od czasu do czasu, za pomocą animowanych bajek, ostrzega przed czyhającymi na nas w sieci niebezpieczeństwami. Bank właśnie zwrócił się do swoich klientów z ważnym apelem.
Santander i Bajka 3misie
Kto z nas nie boi się, że kiedyś ktoś niepowołany zacznie grzebać na naszym koncie bankowym? Tyle się słyszy naokoło o rozmaitych, często perfidnych, próbach oszustwa. Bank radzi jedno i zwraca się wprost do wszystkich swoich użytkowników:
Zadbaj o silne hasło i odgoń potencjalnych intruzów, zanim narobią szkód.
Aby nie być gołosłownym, bank doradza także jak takie silne hasło stworzyć i o co należy zadbać, aby móc spać spokojnie. Aby lepiej przykuć uwagę, Santander powołuje się na dobrze znaną nam z dzieciństwa, pouczającą bajkę o Złotowłosej i Trzech Misiach. I trzeba przyznać, że kolorowe animacje skutecznie przyciągają naszą uwagę.
Jak stworzyć silne hasło do konta bankowego?
- Hasło powinno mieć co najmniej 12 znaków (ale im będzie ono dłuższe, tym lepiej). Wtedy jest trudniejsze do złamania.
- Należy używać kombinacji wielkich i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych.
- Nie używaj informacji, które są łatwe do odgadnięcia, czyli data urodzenia, imie, popularne słowa.
- Dla każdego konta stwórz nowe, unikalne hasło. Nie powielaj jednego.
- Tam gdzie to konieczne można skorzystać z uwierzytelniania dwuskładnikowego.
- Aby nie kłopotać się pamiętaniem tych wszystkich haseł, skorzystaj z menedżera haseł.
I choć na pierwszy rzut oka, każdy z nas o tym wie, to jednak w praktyce okazuje się, że nie każdy stosuje te reguły przy tworzeniu haseł i nie każdy pamięta aby, co jakiś czas je zmieniać na silniejsze. Tymczasem, stworzenie silnego hasła w wielu przypadkach może uchronić nas przed wieloma problemami. Warto o tym pamiętać.