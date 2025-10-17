Bezpieczeństwo

Santander Bank Polska mówi wprost. W przypadku konta to najważniejsze

Santander Bank Polska od czasu do czasu, za pomocą animowanych bajek, ostrzega przed czyhającymi na nas w sieci niebezpieczeństwami. Bank właśnie zwrócił się do swoich klientów z ważnym apelem.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:14
0
Santander Bank Polska mówi wprost. W przypadku konta to najważniejsze

Santander i Bajka 3misie

Kto z nas nie boi się, że kiedyś ktoś niepowołany zacznie grzebać na naszym koncie bankowym? Tyle się słyszy naokoło o rozmaitych, często perfidnych, próbach oszustwa. Bank radzi jedno i zwraca się wprost do wszystkich swoich użytkowników: 

Zadbaj o silne hasło i odgoń potencjalnych intruzów, zanim narobią szkód.

czytamy na Facebooku, na profilu Santandera.

Aby nie być gołosłownym, bank doradza także jak takie silne hasło stworzyć i o co należy zadbać, aby móc spać spokojnie. Aby lepiej przykuć uwagę, Santander powołuje się na dobrze znaną nam z dzieciństwa, pouczającą bajkę o Złotowłosej i Trzech Misiach. I trzeba przyznać, że kolorowe animacje skutecznie przyciągają naszą uwagę.

Jak stworzyć silne hasło do konta bankowego?

  1. Hasło powinno mieć co najmniej 12 znaków (ale im będzie ono dłuższe, tym lepiej). Wtedy jest trudniejsze do złamania.
  2. Należy używać kombinacji wielkich i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych.
  3. Nie używaj informacji, które są łatwe do odgadnięcia, czyli data urodzenia, imie, popularne słowa.
  4. Dla każdego konta stwórz nowe, unikalne hasło. Nie powielaj jednego.
  5. Tam gdzie to konieczne można skorzystać z uwierzytelniania dwuskładnikowego.
  6. Aby nie kłopotać się pamiętaniem tych wszystkich haseł, skorzystaj z menedżera haseł.

I choć na pierwszy rzut oka, każdy z nas o tym wie, to jednak w praktyce okazuje się, że nie każdy stosuje te reguły przy tworzeniu haseł i nie każdy pamięta aby, co jakiś czas je zmieniać na silniejsze. Tymczasem, stworzenie silnego hasła w wielu przypadkach może uchronić nas przed wieloma problemami. Warto o tym pamiętać. 

banki jak stworzyć silne hasło Santander Bank Santander ostrzega
