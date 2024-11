Jeśli masz takie hasło, to igrasz z losem. Wystarczy sekunda

Jeśli korzystasz z takich haseł, to aż prosisz się o kłopoty. Cyberprzestępcy są w stanie złamać je w mniej niż sekundę.

NordPass przygotował zestawienie 200 najpopularniejszych haseł w 44 krajach świata. Lista nie zaskakuje. Pomimo wielu ostrzeżeń internauci wciąż wykorzystują bardzo popularne frazy. Większość z nich da się złamać w mniej niż sekundę.

Nie używaj takich haseł

Jakie są najpopularniejsze hasła, używane przez internautów na całym świecie? Sprawdził to NordPass, który przyjrzał się różnym wyciekom danych. W sumie pozyskano aż 2,5 TB plików, w tym również takie pochodzące z dark weba. Firma zapewnia, że nie pozyskała, ani nie kupiła żadnych prywatnych danych użytkowników.

Jeśli chodzi o najpopularniejsze hasła, to nie ma żadnego zaskoczenia. Wciąż królują kombinacje cyfr od jedynki w górę. Najczęściej wykorzystujemy "123456". Na dalszym miejscu są kombinacje od 1 do 9 (1,6 mln) oraz od 1 do 8 (884,7 tys.). Wciąż bardzo popularnym hasłem jest "password" (692,2 tys.) oraz "qwerty123" (642,6 tys.).

A jak wygląda to w Polsce? Polacy są odrobinę sprytniejsi, ale również zaliczamy się do grona tych, którzy niespecjalnie dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Najpopularniejsze hasła w naszym kraju to:

123456

qwerty123

qwerty1

zaq12wsx

qwerty

Co ważne, wszystkie wyżej wymienione hasła cyberprzestępcy są w stanie złamać w czasie mniejszym niż 1 sekunda. Tyle im wystarczy, aby dostać się na nasze konto, jeśli nie jest ono chronione przez 2-stopniową weryfikację.

Dlatego też pamiętajcie, aby korzystać ze skomplikowanych i różnych haseł. Pomocne są w tym tzw. menedżery haseł. Oczywiście wielu z Was może myśleć, że nie macie nic do ukrycia i np. włamanie na konto Facebooka to nic strasznego. Pamiętajcie jednak, że może ono zostać użyte do oszukania waszych znajomych, a to już większy problem.

