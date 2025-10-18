Sprzęt

Honor zapowiada rewolucję. To już nie będzie smartfon

Na rynku smartfonów szykuje się prawdziwe trzęsienie ziemi. Honor zapowiedział coś, co może na zawsze zmienić nasze postrzeganie telefonów.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:55
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Honor zapowiada rewolucję. To już nie będzie smartfon

Honor zaskoczył wszystkich podczas premiery swoich najnowszych smartfonów z serii Magic8. Chińska firma nie skupiła się tylko na tym, co tu i teraz. Zamiast tego rzuciła prawdziwą bombę: zapowiedziała urządzenie o nazwie Robot Phone.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co to w ogóle ma być? Na razie to bardziej wizja niż gotowy produkt. Honor mówi o połączeniu zaawansowanej sztucznej inteligencji, funkcji rodem z robotyki i oczywiście świetnego aparatu. Zapomnijcie o telefonie jako o zwykłym narzędziu. Według Honora, przyszłość to urządzenie, które będzie naszym prawdziwym towarzyszem. Ma nas rozumieć, uczyć się naszych nawyków i samodzielnie się rozwijać, niemal jak żywy organizm.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon HONOR Magic 7 Lite 5G 8/256GB 6.78" 120Hz Fioletowy
Smartfon HONOR Magic 7 Lite 5G 8/256GB 6.78" 120Hz Fioletowy
0 zł
1141.59 zł - najniższa cena
Kup teraz 1141.59 zł
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny
0 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
Smartfon HONOR 400 5G 8/256GB 6.55" 120Hz Czarny
Smartfon HONOR 400 5G 8/256GB 6.55" 120Hz Czarny
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Advertisement

Od smartfonu do telefonu-robota

Producent widzi to jako naturalną ewolucję technologii. Najpierw mieliśmy klasyczne smartfony. Teraz, wraz z serią Magic8, wkraczamy w erę telefonów napędzanych przez AI, które uczą się i dostosowują do nas w czasie rzeczywistym. Honor uważa jednak, że to tylko przystanek w drodze do czegoś znacznie większego.

Tym kolejnym krokiem ma być właśnie Robot Phone. Inteligentny kompan, który nie tylko wykonuje polecenia, ale też "czuje" i reaguje. Ma wzbogacać nasze życie o miłość, radość i mądrość, jak poetycko określa to sam producent.

Brzmi jak science fiction? Być może, ale Honor podaje już konkretny termin. Więcej szczegółów na temat tej rewolucji mamy poznać na targach MWC w Barcelonie w 2026 roku. Wygląda na to, że wyścig na polu prawdziwej sztucznej inteligencji w urządzeniach mobilnych dopiero się rozkręca.

Honor zapowiada rewolucję. To już nie będzie smartfon
Image
telepolis
honor nowy smartfon honor smartfon do zdjęć smartfon fotograficzny Honor Robot Phone Honor Robot Phone zapowiedź nowa kategoria smartfonów
Zródła zdjęć: Honor
Źródła tekstu: Honor