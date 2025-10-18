Honor zapowiada rewolucję. To już nie będzie smartfon

Honor zaskoczył wszystkich podczas premiery swoich najnowszych smartfonów z serii Magic8. Chińska firma nie skupiła się tylko na tym, co tu i teraz. Zamiast tego rzuciła prawdziwą bombę: zapowiedziała urządzenie o nazwie Robot Phone.

Co to w ogóle ma być? Na razie to bardziej wizja niż gotowy produkt. Honor mówi o połączeniu zaawansowanej sztucznej inteligencji, funkcji rodem z robotyki i oczywiście świetnego aparatu. Zapomnijcie o telefonie jako o zwykłym narzędziu. Według Honora, przyszłość to urządzenie, które będzie naszym prawdziwym towarzyszem. Ma nas rozumieć, uczyć się naszych nawyków i samodzielnie się rozwijać, niemal jak żywy organizm.

Od smartfonu do telefonu-robota

Producent widzi to jako naturalną ewolucję technologii. Najpierw mieliśmy klasyczne smartfony. Teraz, wraz z serią Magic8, wkraczamy w erę telefonów napędzanych przez AI, które uczą się i dostosowują do nas w czasie rzeczywistym. Honor uważa jednak, że to tylko przystanek w drodze do czegoś znacznie większego.

Tym kolejnym krokiem ma być właśnie Robot Phone. Inteligentny kompan, który nie tylko wykonuje polecenia, ale też "czuje" i reaguje. Ma wzbogacać nasze życie o miłość, radość i mądrość, jak poetycko określa to sam producent.