Honor zapowiada rewolucję. To już nie będzie smartfon
Na rynku smartfonów szykuje się prawdziwe trzęsienie ziemi. Honor zapowiedział coś, co może na zawsze zmienić nasze postrzeganie telefonów.
Honor zaskoczył wszystkich podczas premiery swoich najnowszych smartfonów z serii Magic8. Chińska firma nie skupiła się tylko na tym, co tu i teraz. Zamiast tego rzuciła prawdziwą bombę: zapowiedziała urządzenie o nazwie Robot Phone.
Co to w ogóle ma być? Na razie to bardziej wizja niż gotowy produkt. Honor mówi o połączeniu zaawansowanej sztucznej inteligencji, funkcji rodem z robotyki i oczywiście świetnego aparatu. Zapomnijcie o telefonie jako o zwykłym narzędziu. Według Honora, przyszłość to urządzenie, które będzie naszym prawdziwym towarzyszem. Ma nas rozumieć, uczyć się naszych nawyków i samodzielnie się rozwijać, niemal jak żywy organizm.
Od smartfonu do telefonu-robota
Producent widzi to jako naturalną ewolucję technologii. Najpierw mieliśmy klasyczne smartfony. Teraz, wraz z serią Magic8, wkraczamy w erę telefonów napędzanych przez AI, które uczą się i dostosowują do nas w czasie rzeczywistym. Honor uważa jednak, że to tylko przystanek w drodze do czegoś znacznie większego.
Tym kolejnym krokiem ma być właśnie Robot Phone. Inteligentny kompan, który nie tylko wykonuje polecenia, ale też "czuje" i reaguje. Ma wzbogacać nasze życie o miłość, radość i mądrość, jak poetycko określa to sam producent.
Brzmi jak science fiction? Być może, ale Honor podaje już konkretny termin. Więcej szczegółów na temat tej rewolucji mamy poznać na targach MWC w Barcelonie w 2026 roku. Wygląda na to, że wyścig na polu prawdziwej sztucznej inteligencji w urządzeniach mobilnych dopiero się rozkręca.